Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Чотири українські підприємства отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Програма страхування воєнних ризиків переходить від запуску до перших реальних виплат. Чотири українські підприємства отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Це дозволило їм знизити вартість страховки з середнього рівня 4,24% до 1,19%. Усі чотири підприємства розташовані в Києві", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва на загальну вартість страхового покриття за ними в 4,3 млрд грн.

Прем’єр нагадала, що можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні.

"Держава через Експортно-кредитне агентство компенсує до 3 млн грн вартості страховки. Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до ЕКА для отримання компенсації", – написала прем’єр.

Крім того, для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно.

"Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 млн грн. Вартість участі – 0,5% від вартості майна в межах цієї суми. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до ЕКА. Наразі вже погоджено 106 заявок у межах програми. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1,8 млрд грн", – йдеться в повідомленні.