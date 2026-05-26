Регулятор схвалив механізм гнучкого приєднання до електромереж та інші новації для підвищення ефективності мережі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) схвалила пакет змін щодо оновлення механізмів приєднання до електричних мереж та нові підходи до використання існуючої мережевої інфраструктури для підвищення її доступності та ефективності.

Рішення регулятора закріплено проєктом постанови "Про затвердження Змін до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу" (щодо імплементації Закону України № 4777), схваленим на засіданні у вівторок.

"НКРЕКП схвалила для громадського обговорення пакет проєктів нормативно-правових актів щодо імплементації положень Закону України № 4777-IX стосовно удосконалення функціонування енергетичних ринків, розвитку відновлюваної енергетики та посилення енергетичної стійкості держави", – пояснив регулятор.

Серед ключових новацій, зокрема, є запровадження механізму гнучкого приєднання до електричних мереж, що передбачає підключення споживача чи генерації до мережі за умови можливості його обмеження у години пікового навантаження.

Документ також передбачає розділення дозволеної потужності на потужність відбору та потужність відпуску електроенергії, надання права оператору установок зберігання енергії (УЗЕ) встановлювати генеруючі установки та запровадження ширших можливостей спільного приєднання (cable pooling).

Окрім того, схвалений пакет передбачає підвищення прозорості формування технічних умов та процедур взаємодії між замовниками та операторами систем передачі чи розподілу.

"Реалізація запропонованих рішень сприятиме більш ефективному використанню наявної мережевої інфраструктури, скороченню бар’єрів для реалізації нових енергетичних проєктів та формуванню більш прогнозованих умов для інвесторів і учасників ринку", – пояснили в комісії.

Нові підходи до приєднання також створять умови для ефективнішої інтеграції генеруючих потужностей та УЗЕ, підвищенню гнучкості енергосистеми та посиленню її стійкості в умовах відновлення і розвитку енергетичного сектору України.

Регулятор запрошує учасників ринку, профільні асоціації, експертне середовище та інших заінтересованих осіб долучатися до громадського обговорення та надсилати свої зауваження і пропозиції до проєктів рішень у встановленому порядку, говориться на сайті НКРЕКП.