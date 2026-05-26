Інтерфакс-Україна
Економіка
13:04 26.05.2026

НКРЕКП встановила "Укртрансгазу" стимулюючі тарифи на зберігання, закачування та відбір газу з ПСГ на період до 31 березня 2029р

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) встановила АТ "Укртрансгаз" тарифи на послуги зберігання природного газу у підземних сховищах (ПСГ) у розмірі 0,36 грн за 1000 куб. м на добу (без ПДВ), закачування – 290,45 грн за 1000 куб. м/доба та відбору – 290,45 грн за 1000 куб. м/доба, на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

Тарифи встановлені на регуляторний період з 1 червня 2026 року по 31 березня 2029 включно.

"Це черговий крок до нової моделі тарифоутворення RAB-регулювання. Будемо надіятися, що при цій моделі у вас будуть кращі умови для досягнення тих цілей, які ви ставите перед собою, і саме головне – виконання на 100% ваших інвестиційних програм", – сказав голова НКРЕКП Юрій Власенко представникам "Укртрансгазу" на засіданні комісії у вівторок після прийняття відповідного рішення.

Рішення регулятора затверджено, зокрема, постановою "Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу на основі багаторічного стимулюючого регулювання АТ "Укртрансгаз".

 

