Інтерфакс-Україна
Економіка
12:55 26.05.2026

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує встановити з 1 липня 2026 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 903,53 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 21,62% вище чинного.

Відповідний проєкт постанови регулятора схвалено на його засіданні у вівторок, яке транслювалося онлайн.

Згідно з проєктом, який ще підлягає остаточному прийняттю після обговорень, для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф на передачу е/е пропонується на рівні 535,97 грн/МВт*год – зростання на 42%.

Зазначається, що оновлена тарифна складова на виконання спеціальних обов'язків "Укренерго" з оплати е/е з альтернативних джерел становить 367,56 грн/МВт*год.

Тариф на диспетчеризацію пропонується збільшити на 7,83% – 118,64 грн/МВт*год.

Як повідомлялося, "Укренерго" запропонувала встановити з 1 липня 2026 року тариф на передачу е/е в розмірі 958,87 грн/МВт*год, що на 29% більше чинного (742,9 грн/МВт*год), тариф на диспетчеризацію збільшити на 55,5% – до 171,12 грн/МВт*год (зараз 110,03 грн/МВт*год).

Згідно з розрахунками НЕК, тарифна складова на виконання спеціальних обов'язків перед ВДЕ-генерацією в тарифі на передачу становитиме 379,27 грн/МВт*год і збільшується на 18,93 грн/МВт*год у порівнянні з чинним показником.

Крім того, за розрахунками НЕК, тариф на передачу для підприємств зеленої металургії має становити 579,6 грн/МВт*год, що на 53% більше чинного – 378,49 грн/МВт*год.

Перед цим "Укренерго" офіційно звернулася до національного регулятора НКРЕКП з проханням про перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію.

Підставами для перегляду тарифів "Укренерго" бачить кілька чинників. Зокрема, зростання курсів валют, яке створює додаткове фінансове навантаження на "Укренерго", в тому числі в контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов'язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро.

Наступним фактором у компанії називають перегляд Прогнозного балансу ОЕС України до кінця поточного року, де прогнозний обсяг відпуску е/е зменшується на 9,5%, а прогнозний обсяг її передачі – на 5,5%. Як пояснили в компанії, це прямо впливає на обсяг тарифних надходжень, за рахунок яких мають покриватись інші статті видатків НЕК.

Окрім того, на її думку, лібералізація регулятором прайс-кепів з 1 травня 2026 року збільшує середньозважену ціну е/е як базу для розрахунків "Укренерго" з іншими учасниками ринку.

"Укренерго" наголошує, що сукупність усіх цих факторів потребує невідкладного реагування, а збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи на передачу е/е та диспетчеризацію є запорукою відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими та уникнення накопичення боргів на ринку е/е.

В компанії нагадали, що її тарифи не стосуються побутових споживачів і їхній перегляд не змінить вартість е/е для населення.

Наприкінці квітня у бліцінтерв'ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа" голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що компанія прогнозує дефіцит коштів у арифі на передачу для розрахунків з об'єктами відновлюваної генерації. Він наголосив тоді, що "кошти ще не вичерпані, але вже на межі".

За словами очільника "Укренерго", сказане стосується не тільки промислової ВДЕ-генерації, а й домашніх СЕС, оскільки всі виплати йдуть з одного джерела – із тарифу на передачу е/е.

НКРЕКП у грудні 2025 року затвердила двоетапне підвищення тарифу "Укренерго" на передачу е/е на 2026 рік. У тому числі на першому етапі, з 1 січня по 31 березня 2026 року, тариф становив 713,68 грн/МВт*год, що на 4% більше тарифу в 2025 році (686,23 грн/МВт*год). Згідно з рішенням регулятора, з 1 квітня і до кінця року тариф підвищувався до 742,91 грн/МВт*год (плюс 8,2%).

