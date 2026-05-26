Інтерфакс-Україна
Економіка
12:09 26.05.2026

НБУ, ЄБРР і Korn Ferry презентували модель самооцінки фінустанов щодо роботи з ветеранами

Національний банк України (НБУ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і консалтингова компанія Korn Ferry презентували підписантам Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів скорингову модель самооцінки готовності фінансових установ до роботи з ветеранами та ветеранками, повідомляється на сайті регулятора.

"Для нас важливо, що фінансовий сектор готовий брати на себе реальну відповідальність за формування інклюзивного, безбар'єрного та стійкого середовища. Скорингова модель має стати не додатковим регуляторним навантаженням, а спільним інструментом розвитку", – зазначив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, скорингова модель дасть змогу не лише оцінити окремі ініціативи фінансових установ, а й побачити динаміку змін, визначити наступні кроки, зрозуміти потреби ринку та сформувати подальшу політику.

Модель дає змогу фінустановам оцінити власну готовність до роботи з ветеранами як роботодавця та як надавача фінансових послуг. Вона охоплює три блоки: HR-політику і практику, фінансові продукти та фінансові сервіси.

Зокрема, йдеться про рекрутинг, онбординг, кар'єрну траєкторію та підтримку ветеранів після повернення зі служби, адаптовані кредитні механізми, спеціальні режими клієнтського супроводу, підтримку ветеранського підприємництва, дистанційну ідентифікацію, цифровий документообіг та безбар'єрне обслуговування.

Оцінювання побудоване за моделлю зрілості та враховує масштаби установи, передбачає різні орієнтири для малого, середнього та великого бізнесу. Кожен захід оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів: від відсутності практики до повністю впровадженої та підтвердженої практики.

Підписанти Хартії мають заповнити скорингову модель до 12 червня 2026 року. Результати самооцінки планується використати для аналізу потреб учасників ринку та подальшого розвитку фінансового сектору в цьому напрямі.

Регулятор також повідомив, що працює з учасниками ринку та міжнародними організаціями над Стратегією розвитку фінансової інклюзії, яку планується підготувати до кінця 2026 року. Одним із ключових напрямів документа стане підтримка військових, ветеранів та їхніх родин.

До Хартії вже приєдналися 79 підписантів, зокрема 42 банки, 36 страхових компаній та Національна асоціація страховиків України.

Як повідомлялося, Нацбанк та ЄБРР у квітні 2024 року підписали меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів війни в Україні, який передбачав просування Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів.

 

Теги: #ніколайчук #нбу #єбрр #ветерани #korn_ferry

