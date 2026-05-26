Україна порушила антидемпінгове розслідування імпорту прокату з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Кореї та Індії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) порушила антидемпінгове розслідування відносно імпорту до України прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В'єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія.

Згідно з повідомленням у газеті "Урядовий кур'єр", рішення Комісії від 22 травня 2026р №АД-603/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення, тобто з 26 травня поточного року.

В інформації МКМТ зазначається, що рішення прийняте після розгляду відповідної скарги ТОВ "Модуль – Україна" та ТОВ "Полістіл", а також звіту та висновків Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України про результати проведення антидемпінгової процедури.

При цьому за результатами розгляду Комісія встановила, що у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником. Також у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В'єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія міг здійснюватися за демпінговими цінами, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними у розумінні закону.

Крім того, у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з вишеназваних країн здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що може заподіювати шкоду національному товаровиробнику та загрожуватиме нанесенням істотної шкоди національному товаровиробникові у подальшому.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2022 р. – 2024 р.) імпорт в Україну товару походженням з означених країн характеризувався істотними обсягами і високими темпами зростання як в абсолютних показниках (зростання в 4,5 рази), так і відносно виробництва (зростання вдвічі) та споживання (зростання в 2,5 рази) подібного товару в Україні. Середньозважені ціни імпорту в Україну товару походженням з цих країн мали тенденцію до зниження, починаючи з 2023 року, вони були значно нижчими за середню ціну подібного товару українських виробників-заявників, перешкоджали зростанню цін на подібний товар на внутрішньому ринку, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту.

Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності заявників засвідчив покращення більшості показників, однак рівень рентабельності залишався низьким і продовжував знижуватись.

У зв'язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 22 травня 2026р про порушення та проведення відповідного антидемпінгового розслідування, об'єктами розслідування є прокат плоский з вуглецевої сталі за кодами 7210 70, 7210 90 та 7212 40 згідно з УКТ ЗЕД (за виключенням деяких видів прокату плоского з вуглецевої сталі покритого олово за кодом 7210 70 10 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Проведення розслідування доручено Мінекономіки.

У пресрелізі юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" повідомляється, що команда практики міжнародної торгівлі юрфірми під керівництвом партнера Олени Омельченко представляє інтереси українських виробників металопродукції ТОВ "Модуль – Україна", ТОВ "Полістіл" за підтримки ТОВ "Профільтех", які ініціювали антидемпінгове розслідування.

"Українська промисловість, у тому числі ринок прокату, функціонує в умовах тривалої повномасштабної збройної агресії та перебуває у вразливому стані, зумовленому руйнуванням логістичної інфраструктури, дефіцитом фінансових ресурсів, кадровими втратами. Аби зберегти частку на ринку через демпінговий імпорт, національний товаровиробник був змушений скоригувати ціни продукції вниз, що негативно вплинуло на його рентабельність та прибуток", – зауважила Омельченко.

І додала, що з огляду на обмежені можливості українських підприємств протистояти такому тиску, демпінговий імпорт створює реальну загрозу витіснення національного товаровиробника з внутрішнього ринку. У цих умовах запровадження антидемпінгових заходів є обґрунтованим та необхідним інструментом захисту національних інтересів.

У разі підтвердження фактів демпінгу за підсумками розслідування можуть бути запроваджені антидемпінгові мита з метою відновлення справедливих умов конкуренції на внутрішньому ринку України. Тривалість розслідування може становити до 12 місяців.

ТОВ "Модуль – Україна" – один із найбільших виробників тонколистового оцинкованого прокату та сталі з полімерним покриттям в Україні для будівництва, машинобудування та виготовлення профнастилу.

ТОВ "Полістіл" – сучасне промислове підприємство, яке спеціалізується на фарбуванні рулонного металу та виробництві профільованих виробів. Компанія орієнтована на забезпечення ринку довговічними та стійкими до корозії матеріалами для покрівель і фасадів.