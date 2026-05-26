Частина пошкодженого БЦ LUWR буде демонтована

Фото: Назар Бенч

Частина пошкодженого БЦ LUWR (ТОВ "БЦ Лук'янівський") буде демонтована, власник готує заяву до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

"Ми зараз розглядаємо варіант часткового демонтажу конструкцій в крайній лівій частині будівлі, де на кількох поверхах значні ушкодження. Після часткового демонтажу ми відновимо колони й зробимо підсилення", – повідомив власник LUWR Назар Бенч агентству "Інтерфакс-Україна".

Девелоперська компанія залучає для технічної оцінки ушкоджень сертифікованого експерта, який вже виконував оцінки після попередніх п'яти прильотів і добре знає будівлю. Роботи розпочнуть після вилучення уламків ракет та ін.

"Для демонтажу нам потрібна буде спецтехніка, оскільки там досить серйозне пошкодження фасаду і (частини конструкцій – ІФ-У) потрібно зрізати спеціальними будівельними ножицями. Ми зараз над цим працюємо", – повідомив він.

Бізнес-центр "Лук'янівський" загальною площею 28 тис. кв. м був запущений перед війною, станом на початок 2022 року в оренду було передано близько 60% площ, після обстрілів діяльність було припинено.

Компанія минулого року розпочала судовий процес проти РФ з метою стягнути компенсацію за пошкодження будівлі та втрачений прибуток. Щодо суми Бенч зазначив, що вона зростає, але фінальну цифру озвучувати зарано.

"Кожен розрахунок збитків ми здійснюємо на підставі оцінок, яких нам надають експерти. По першому прильоту – по сумі збитків урахуванням втраченої вигоди там загалом $8,73 млн (справа № 910/1211/25 – ІФ-У), чекаємо рішення суду. Щодо наступних прильотів ми ще очікуємо на експертизу КНДІСЕ (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України – ІФ-У), після цього також подаватимемо позов", – розповів він.

Компанія не розраховує на допомогу від держави або міста, а лише на можливість виконання рішення суду за кордоном в тих юрисдикціях, де теоретично воно може бути виконане.

"Йдеться про країни англосаксонської системи права, – це може бути Великобританія або США. Ми розраховуємо, що вони формуватимуть нову практику на підставі того, що це довготриваюча агресія, і це обставини, які мають виключати імунітет Росії як держави, яким вона на сьогоднішній день наділена. Другий механізм – конвенційний, коли формуватиметься міжнародна угода, на підставі якої Росія повинна буде заплатити й відшкодувати ті збитки, яких вона завдала Україні – як державному майну, так і майну фізичних і юридичних осіб. Ми розраховуємо також подаватися туди, вже маючи на руках рішення суду", – розповів Бенч.

Він також додав, що БЦ "Лук'янівський" готує подачу заяви до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Згідно даним YouControl, ТОВ "БЦ "Лук'янівський" засновано у 2018р, статутний капітал 5 млн грн, засновник BCG Investment AG (Швейцарія).