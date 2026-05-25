Ціни на агроземлі за три роки можуть зрости на 80-100% – експерти

Земля сільськогосподарського призначення, яка подорожачала на 76% з моменту відкриття ринку у липні 2021 року, може зрости у ціні ще до 80% у доларовому вираженні у найближчі три роки.

Таку думку висловили співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest Олександр Чорний та експерт із земельних інвестицій, автор проєкту "Ґрунтовно" – Земельний Інвестиційний Фонд" Сергій Крамаренко під час панельної дискусії на конференції Invest Talk Summit 2026 у Києві, яку організував ресурс "Мінфін".

На прохання ведучого Чорний спрогнозував, що ціна одного гектару поля на два-три гектари у "кукурудзяному поясі" на Черкащині з договором оренди до трьох років може зрости з нинішніх $3 тис. +/- 0,2-0,3 тис. ближче до $6 тис.

За словами Крамаренка, зараз би він купив цю землю "не торгуючись" за $3,5-3,7 тис. за га і через три роки менше ніж $6,2-6,5 тис. не продавав би.

"За останні чотири роки з моменту відкриття ринку землі, більшість часу якого співпала з війною, земля показала мабуть що найбільш перспективний актив в Україні з точки зору фінансування. На відміну від 2021 року, коли ніхто не розумів, як він буде працювати, ринок викристалізувався і на сьогодні продовжує перебувати на стороні покупця. Тобто бажаючих купити якісний актив все ще більше, ніж бажаючих його продати, і, напевно, ця тенденція буде зберігатись", – наголосив Чорний.

Співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest також відмітив, що наразі вартість землі зростає швидше, ніж вартість оренди, але остання також точно буде зростати.

"Якщо два роки тому інвестиції у сільськогосподарську ділянку були на рівні 7-8%, сьогодні вже можна купувати під 4-5% і навіть під 3% з розумінням того, що протягом найближчих двох років оренда буде потихеньку підтягуватись", – вважає Чорний.

На його думку, якщо зараз ставки оренди 3-5%, то за 10 років вони збільшаться вдвічі – до 5-8%.