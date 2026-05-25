18:59 25.05.2026

"Метінвест" підвищує швидкість адаптації до потреб воєнного часу задля перемоги – СЕО

"Метінвест" підвищує швидкість адаптації до потреб воєнного часу задля перемоги – СЕО
Гірничо-металургійна група "Метінвест" значно підвищує швидкість адаптації мирних технологій та рішень до потреб воєнного часу задля перемоги, заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков на форумі GLOBSEC у Празі, одному із провідних європейських майданчиків із питань безпеки, оборони та зовнішньої політики.

За його словами, компанія вже понад десять років працює в умовах війни та постійних ризиків.

"Ми перебуваємо найближче до фронту - працюємо за 20 км від лінії бойових дій на Запоріжжі. Як компанія ми залишаємося на передовій від початку війни у 2014 році", - констатував він.

При цьому він нагадав, що "Метінвест" починав із традиційної моделі співпраці з військовими: розроблення, сертифікації, тестування та подальшого створення готових продуктів. Проте після лютого 2022 року стало зрозуміло, що звичні бізнес-процеси більше не відповідають воєнним викликам. Головну роль почали відігравати швидкість змін, адаптивність та ефективна взаємодія між військовими й цивільною промисловістю.

"У регіонах нашої присутності ми тісно взаємодіємо з військовими. Від початку повномасштабної війни швидкість комунікації значно зросла, і нам довелося навчитися створювати нові продукти - від ідеї до тестування на передовій - за кілька тижнів замість кількох років, як це було раніше. Коли війна впливає на тебе, приходить розуміння, як мирні технології та рішення можуть швидко адаптуватися до потреб воєнного часу", - сказав Риженков.

Відтоді "Метінвест" виробив понад кілька сотень продуктів військового призначення, серед яких підземні сталеві укриття, госпіталі рівня NATO Role 2, захист для техніки, зокрема для ЗРК Patriot, танків Leopard тощо. "Швидкість лише зростає. Це єдиний спосіб перемогти ворога в будь-якій війні", - переконаний СЕО.

І додав, що аби вистояти в умовах війни, українським промисловим компаніям слід діяти за кількома основними напрямами. По-перше, забезпечити безпеку людей і їхню здатність працювати в складних умовах. По-друге, вибудувати стійку логістику - доставку продукції в обидва боки, постачання сировини та швидку організацію ротацій на передовій. По-третє, прискорити продуктовий цикл: скорочувати час від розроблення до впровадження та постійно вдосконалювати рішення. По-четверте, критичним ресурсом залишаються люди, які все це забезпечують. Україна, як і Європа, тривалий час рухалася шляхом деіндустріалізації та втрати кваліфікованих робітничих та інженерних кадрів - зварювальників, електриків, інженерів.

"Війна показала, що найцінніший ресурс - це люди. Так, ми розуміємо роль ІТ-фахівців, але без зварювальників, електриків та інженерів не було б ані укріплених позицій, ані стабільної лінії оборони. Україна отримала великий досвід на перетині військової та промислової сфер: що можна й потрібно робити до війни, як діяти під час неї та як готуватися заздалегідь. І саме цим досвідом Україна може поділитися з Європою", — наголосив гендиректор.

GLOBSEC Forum зібрав понад 2000 учасників із 86 країн, серед яких високопосадовці, представники НАТО та ЄС, урядів, оборонної промисловості, бізнесу, технологічного сектору й експерти. Учасники обговорили питання європейської безпеки, оборонної готовності, промислової стійкості, інновації та здатності Європи швидше адаптуватися до нової реальності війни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

