НКРЕКП продовжила до 15 червня прийом заявок на закупівлю системи нагляду за енергоринками

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), продовжила до 15 червня 2026 року (включно) прийом заявок на попередню кваліфікацію в рамках закупівлі Системи нагляду за енергетичними ринками України (EMSS/REMIT) спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Рішення щодо продовження терміну прийнято для залучення якнайбільшої кількості компетентних учасників, а також у відповідь на звернення учасників щодо потреби додаткового часу для підготовки заявок", – повідомив регулятор у понеділок.

Усі зацікавлені учасники можуть детально ознайомитися з документацією щодо попередньої кваліфікації та, за потреби, надсилати додаткові запити для роз’яснення. Усі заявки і запити приймаються виключно через портал ECEPP: Ukraine: Energy Market Surveillance System (REMIT).

"Звертаємо увагу, що уся комунікація здійснюється лише через згаданий портал. Перебіг закупівлі також відображається на порталі Prozorro у розділі міжнародних закупівель", – додали у комісії.

Як нагадав регулятор, НКРЕКП співпрацює з ЄБРР для запровадження в Україні сучасної системи моніторингу енергетичних ринків відповідно до європейських стандартів прозорості та доброчесності, що застосовуються Агентством ЄС зі співробітництва регуляторів енергетики (ACER) та європейськими регуляторами.

Як повідомлялося, ЄБРР надає грантове фінансування для України з метою підтримки національного регулятора НКРЕКП у впровадженні функціональної ІТ-системи для моніторингу, забезпечення цілісності та прозорості оптових енергетичних ринків із відповідними компонентами у межах імплементації вимог REMIT.

Проєкт здійснюється відповідно до вимог Регламенту ЄС REMIT №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, які були імплементовані у національне законодавство законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT).