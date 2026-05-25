Інтерфакс-Україна
Економіка
16:03 25.05.2026

НКРЕКП продовжила до 15 червня прийом заявок на закупівлю системи нагляду за енергоринками

2 хв читати
НКРЕКП продовжила до 15 червня прийом заявок на закупівлю системи нагляду за енергоринками

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), продовжила до 15 червня 2026 року (включно) прийом заявок на попередню кваліфікацію в рамках закупівлі Системи нагляду за енергетичними ринками України (EMSS/REMIT) спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Рішення щодо продовження терміну прийнято для залучення якнайбільшої кількості компетентних учасників, а також у відповідь на звернення учасників щодо потреби додаткового часу для підготовки заявок", – повідомив регулятор у понеділок.

Усі зацікавлені учасники можуть детально ознайомитися з документацією щодо попередньої кваліфікації та, за потреби, надсилати додаткові запити для роз’яснення. Усі заявки і запити приймаються виключно через портал ECEPP: Ukraine: Energy Market Surveillance System (REMIT).

"Звертаємо увагу, що уся комунікація здійснюється лише через згаданий портал. Перебіг закупівлі також відображається на порталі Prozorro у розділі міжнародних закупівель", – додали у комісії.

Як нагадав регулятор, НКРЕКП співпрацює з ЄБРР для запровадження в Україні сучасної системи моніторингу енергетичних ринків відповідно до європейських стандартів прозорості та доброчесності, що застосовуються Агентством ЄС зі співробітництва регуляторів енергетики (ACER) та європейськими регуляторами.

Як повідомлялося, ЄБРР надає грантове фінансування для України з метою підтримки національного регулятора НКРЕКП у впровадженні функціональної ІТ-системи для моніторингу, забезпечення цілісності та прозорості оптових енергетичних ринків із відповідними компонентами у межах імплементації вимог REMIT.

Проєкт здійснюється відповідно до вимог Регламенту ЄС REMIT №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, які були імплементовані у національне законодавство законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT).

Теги: #remit #єбрр #нкрекп #emss #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 22.05.2026
85% боргу водоканалів за е/е сформували лише дві компанії при середньому рівні розрахунків у галузі 87% – НКРЕКП

85% боргу водоканалів за е/е сформували лише дві компанії при середньому рівні розрахунків у галузі 87% – НКРЕКП

20:45 21.05.2026
Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

16:47 21.05.2026
Італія надасть додатково EUR10 млн на відновлювальні роботи в енергетиці України

Італія надасть додатково EUR10 млн на відновлювальні роботи в енергетиці України

14:08 21.05.2026
ЄБРР надасть "Галнафтогазу" до EUR10 млн кредиту на зарядні станції для електромобілів

ЄБРР надасть "Галнафтогазу" до EUR10 млн кредиту на зарядні станції для електромобілів

14:11 20.05.2026
ОСР у 2025р отримали понад 120 тис. заяв на приєднання до електромереж, що відповідає довоєнному рівню

ОСР у 2025р отримали понад 120 тис. заяв на приєднання до електромереж, що відповідає довоєнному рівню

18:51 19.05.2026
Westinghouse вже має повний пакет документів для будівницва АР1000 і це пришвидшить проєкти в Україні – топменеджер

Westinghouse вже має повний пакет документів для будівницва АР1000 і це пришвидшить проєкти в Україні – топменеджер

16:41 19.05.2026
ПУП викуповуватимуть е/е домашніх СЕС лише у денні години – проєкт постанови НКРЕКП

ПУП викуповуватимуть е/е домашніх СЕС лише у денні години – проєкт постанови НКРЕКП

17:43 18.05.2026
НКРЕКП рекомендує держустановам та їх електропостачальникам припиняти дію договорів у разі неможливості їх виконання

НКРЕКП рекомендує держустановам та їх електропостачальникам припиняти дію договорів у разі неможливості їх виконання

16:26 18.05.2026
Понад 3200 одиниць енергообладнання надійшло в Україну з початку 2026р, очікується ще понад 2 тис. – Міненерго

Понад 3200 одиниць енергообладнання надійшло в Україну з початку 2026р, очікується ще понад 2 тис. – Міненерго

18:31 15.05.2026
НУР спільно з урядом Німеччини та KfW планують у 2026р. запустити грантове фінансування енергопроєктів бізнесу – перший заступник

НУР спільно з урядом Німеччини та KfW планують у 2026р. запустити грантове фінансування енергопроєктів бізнесу – перший заступник

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

ОСТАННЄ

Законопроєкт про ПДВ на імпортні посилки дає 2 варіанти його сплати – маркетплейсу або поштовику – "Укрпошта"

McDonald’s планує відновити роботу ресторану на Лук’янівці

Обсяги надходжень від турзбору за 4 міс.-2026 зросли на 13%, крім Києва лідером стала Львівщина - ДПС

Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Dragon Capital планує до кінця 2027р довести обсяг 3-х фондів під спільним із Amber управлінням до EUR1,3 млрд

Зростання сільгоспвиробництва в Україні за результатами 4 міс.-2026 прискорилося до 1,7% – Держстат

Мінекономіки прогнозує зростання виробництва біометану в Україні у 2026р до 150 млн куб. м

Мережа "Ябко" заявила про відмову від ФОП-моделі

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Спецпосланник Трампа вважає, що постачання нафти з Гренландії могло б полегшити становище, що склалося через ситуацію навколо Ормузької протоки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА