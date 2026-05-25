Законопроєкт про ПДВ на імпортні посилки дає 2 варіанти його сплати – маркетплейсу або поштовику – "Укрпошта"

Оновлені законопроєкти про оподаткування імпортних посилок вартістю до EUR150 (№15112-д та №12360 з відповідними правками до Митного кодексу) можна технічно реалізувати, вони надаватимуть два варіанти сплати податку на додану вартість – від клієнта маркетплейсу-продавцю або від клієнта поштовому оператору, повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" Юлія Павленко.

"Великі маркетплейси, які сюди вклали вже певні інвестиції, точно не будуть виходити з цього ринку. Вони точно докрутять до певної дати механізм ІТ, який у момент покупки українцем з мого улюбленого міста Житомира на Temu або на AliExpress буде стягувати з посилки ще 20% ПДВ", – описала вона перший варіант на круглому столі, які організували в кінці минулого тижня провідні бізнес спільноти України щодо обговорення цього законопроєкту.

За словами Павленко, потім у кінці звітного періоду компанія надсилатиме цей ПДВ посередникам, які везуть ці посилки, щоб вони потім сплатили їх до бюджету.

"Наприклад, Temu возять сьогодні три компанії. І ми зможемо прийняти гроші ПДВ від посилок Temu, який везе "Укрпошта". "Нова пошта" заплатить за свої посилки, а "Міст Експрес" – за свої. Звичайно, можлива така версія, що і Temu відкриють тут якусь компанію і зможуть самостійно оплачувати. Але велика вірогідність в тому, що ми будемо (й надалі) везти, і сплачуватиметься цей ПДВ через саме операторів доставки", – пояснила представниця "Укрпошти".

Вона уточнила, що подібна інтеграція між операторами та представниками e-commerce вже існує, й вона потребуватиме незначного доопрацювання, як і IT-інтеграція, що працює з митницею.

За словами Павленко, я цього також буде використовуватися UCR – унікальний код посилки, що дозволить працювати із консолідованими посилками, яких все більше останнім часом, через що збільшилась вартість однієї посилки.

"AliExpress, Temu почали економити на логістиці: вони беруть 3-4-5 замовленнь, складають в одну посилку і присилають вам важчу посилку. По "Укрпошті" статистика дуже цікава: якщо ми в 2021 році перевозили 4 млн кг, то у минулому році – 12 млн кг. Але кількість штук не зросла не суттєво", – зазначила директорка департаменту.

Вона наголосила, що окрім великих представників e-commerce є також і малі, які не будуть інвестувати гроші на інтеграцію у цю модель сплати ПДВ.

Павленко вважає, що важливо, щоб такі гравці зберегли доставку в Україну, але поділилися даними із поштовими операторами про рух посилок, щоб "Укрпошта" та інші оператори за цей час могли зв’язатися із клієнтом, а той сплатив ПДВ.

"За час, поки вона (посилка) їде декілька днів до України, ми змогли б зібрати ці гроші і по методу одержувача … переказати суму на державний казначейський рахунок", – описала другий варіант сплати ПДВ представниця "Укрпошти".

"Робота, яку зробили з першої редакції законопроєкту і з перших версій, які були у 2023-му, 2019-му, 2018-му роках – це колосальний труд всіх: і Мінфіну, і операторів, і сьогодні цей механізм виглядає дійсно таким, який можна підтримати для того, щоб не навантажити абсолютно всіх, а державний бюджет отримав додаткові кошти", – підсумувала Павленко.

Очільник Держмитслужби Орест Мандзій під час "круглого" столу підтвердив, що служба готова буде з нового року у разі прийняття законопроєкту обробляти всі посилки в автоматичному режимі.

Віце-президент MTI та CEO Intertop Ukraine Сергій Бадрітдінов закликав до швидкого прийняття законопроєкту. За його словами, існуюча ситуація не тільки створює нерівні умови для внутрішнього виробника, але й стимулює інших дистрибуторів створювати склади для електронної торгівлі за межами України. З урахуванням ризиків повітряних ударів тримати склади зараз в Україні стає невигідно, констатував Бадрітдінов.