McDonald’s планує відновити роботу ресторану на Лук’янівці

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, планує відновити роботу закладу на Лук’янівці (вул. Юрія Іллєнка, 3), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Наразі ми оцінюємо рівень ушкоджень і плануємо відновити роботу якнайшвидше. Головне, що всі наші працівники перебували в укритті і ніхто не постраждав", - зазначили у компанії.

Заклад на Лук’янівці - перший з мережі McDonald’s в Україні, відкрито 24 травня 1997 року, він декілька разів зазнавав пошкоджень з 2022 року.

Наразі McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис українців та налічує 139 ресторанів, із яких наразі працює 124 ресторани у 42 населеному пункті.

За даними аналітичної системи опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).