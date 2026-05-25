Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти у цілому законопроєкт №15259 щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос"), 24 члени комітету одноголосно підтримали рішення.

"Розгляд буде на цьому пленарному тижні", - додав Железняк.

Як повідомлялось, законопроєкт був зареєстрований в Раді 19 травня 2026 року. Його ініціаторами є очільник парламентського фінкомітету Данило Гетманцев, Ніна Южаніна ("Європейська солідарність"), голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, голова тимчасової слідчої комісії Ради з питань захисту прав інвесторів, народна депутатка ("Слуга народу") Галина Янченко, та секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос").

Згідно з ним, пільга буде діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

"Ще 1 січня 2026 року завершилася дія пільги зі звільнення від ПДВ постачання електромобілів, під які підпадали і наземні роботизовані комплекси. У зв’язку з цим вартість комплексів при закупівлі за кошти держбюджету (обсяг яких обмежений) для потреб армії зросла на 20%, а їх постачання майже припинилося. Проєкт відновлює дію пільги з ПДВ, що розблокує постачання комплексів для фронту", - пояснювала нардепка Южаніна.

Згідно з пояснювальною запискою, очікується, що прийняття законопроекту дозволить задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні НРК, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання НРК для сил оборони.