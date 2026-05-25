Dragon Capital планує до кінця 2027р довести обсяг 3-х фондів під спільним із Amber управлінням до EUR1,3 млрд

Інвестиційна компанія Dragon Capital залучила близько EUR600 млн у три фонди: Rebuild Ukraine Fund (REBUF), Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I та Amber Dragon European Fund for Ukraine, двома з яких вона управляє разом із Amber Infrastructure, та планує збільшити цю суму до EUR1 млрд до кінця цього року та до EUR1,3 млрд – до кінця наступного.

"Зараз у нас разом EUR600 млн. Сподіваємось, що ця сума зросте до кінця наступного року до EUR1,3 млрд, які ми будемо вкладати та вже почали вкладати в українську економіку", – сказав засновник та глава Dragon Capital Томаш Фіала на конференції Exim Talks 2026, організованій Укрексімбанком цього тижня.

Він уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що у фонд REBUF наразі залучено $102,5 млн, у Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I – біля EUR200 млн, а у Amber Dragon European Fund for Ukraine (назва ще може змінитися – ІФ-У) – EUR260 млн, з яких EUR40 млн внесок безпосередньо Dragon Capital.

За його словами, оголошення наступних внесків у фонд Amber Dragon European Fund for Ukraine – флагманський фонд ЄС, про створення якого було заявлено на Конференції з відновлення України у Римі минулого року (URC2025), очікується на URC2026 наприкінці червня у Гданську.

Хоча спочатку цільові обсяги фондів Rebuild Ukraine Fund (REBUF) та Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I заявлялися як $250 млн та EUR350 млн відповідно, було прийнято рішення надалі залучати гроші у флагманський фонд Amber Dragon European Fund for Ukraine цільовим розміром EUR1 млрд, а з двома іншими фондами укласти угоди про ко-інвестування з розподілом грошей 35:65, повідомив Фіала.

На конференції засновник Dragon Capital нагадав, що фонд REBUF інвестує в проєкти private equity, в середній бізнес; Amber Dragon Capital Infrastructure – в інфраструктурні проєкти: енергетику, транспортну та діджитальну інфраструктуру, а флагманський фонд ЄС заявлений як фонд для реконструкції України.

"Нам не треба чекати закінчення війни. Навпаки, у нас є мандат від наших інвесторів, а це провідні європейські і світові міжнародні фінансові організації і фонди розвитку провідних європейських країн, інвестувати якнайшвидше в цікаві українські проєкти", – наголосив Фіала.

Він також зауважив важливість участі Amber Infrastructure, – провідної британсько-американської керуючої компанії, яка останні 30 років інвестує в інфраструктуру у всьому світі, бо це дозволяє залучати в Україну не тільки капітал, а ще й досвід інвестування, що дуже важливо в таких масштабних проєктах.

Глава Dragon Capital зазначив, що на інвестиції в інфраструктуру планується спрямувати біля 65% цього пулу грошей, з яких 70% піде в greenfield – нові проєкти, створення нових потужностей, які потребують дуже досвідчених українських фахівців.

У якості прикладу Фіала навів перший проєкт Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I – Power One, який реалізується із командою колишнього глави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького і його партнерів і в який вже залучено близько 50 людей.

За його словами, перша фаза цього проєкту передбачає потужності 70 МВт, підключення яких почалося з січня і протягом найближчих місяців буде завершено, але вже розпочата друга фаза, яка додасть ще майже 200 МВт генеруючих потужностей протягом наступних півтора року. Фіала повідомив, що вже розробляється пайплайн для третьої фази, в якій будуть батареї зі зберігання та газові маневрові потужності.

Він додав, що розглядаються також майже 20 проєктів вітрової генерації і, напевно, будуть зроблені інвестиції в 4-5 з них.

Інтерес до енергетики глава Dragon Capital пояснив макродрайверами, які з’явилися під час війни: знищення 75% генеручих потужностей, під’єднання до європейської енергосистеми з можливостями експорту/імпорту, роз’єднання з енергосистемами Росії та Білорусі, перехід до розподіленої та відновлювальної енергогенерації.

"Якщо б війни не було, то ми б навряд чи інвестували в енергетику в Україні, але із-за цих причин, які я перерахував, то цей ринок став цікавим", – підсумував Фіала, який розраховує на збереження достатньо високих цін на електроенергію в найближчі роки.

Він уточнив, що з 2024 року в цей сектор Dragon Capital інвестував EUR25 млн власних грошей і залучив EUR25 млн від ЄБРР та норвезького уряду.

В той же час інвестбанкір зазначив, що енергетика хоча й найбільший напрямок інвестицій вказаних фондів, але не єдиний.

"Я думаю, що з цього пулу грошей енергетика буде все-таки десь менше половини в будь-якому випадку. Є транспорт, є діджитальна інфраструктура, є private equity – такі сектори, як харчова промисловість, сфера послуг, які ще в Україні не розвинені, є такий макродрайвер як євроінтеграція, це теж дуже важливо", – сказав Фіала.