Інтерфакс-Україна
Економіка
18:09 23.05.2026

Зростання сільгоспвиробництва в Україні за результатами 4 міс.-2026 прискорилося до 1,7% – Держстат

1 хв читати
Зростання сільгоспвиробництва в Україні за результатами 4 міс.-2026 прискорилося до 1,7% – Держстат

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-квітні 2026 року збільшився на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як за результатами трьох місяців зростання становило 1,2%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з оприлюдненими даними, позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються.

Основним чинником зростання стали сільгосппідприємства, які наростили обсяги виробництва на 10,5%. Найкращі показники у цьому секторі за підсумками чотирьох місяців продемонстрували Чернівецька (+32,2%), Донецька (30,8%), Закарпатська (30,0%) та Львівська (29,4%) області, тоді як погіршення показників було зафіксовано у чотирьох областях: Херсонській (на 35,4%), Сумській (на 7,6%), Вінницький (на 3,6%) та Миколаївській (на 3%).

У господарствах населення спад виробництва залишився на рівні першого кварталу – 15,7%. Найбільше скорочення в приватному секторі спостерігалося в Донецькій (67%), Закарпатській (48,4%) і Тернопільській (35,9%) областях.

Невелике зростання у господарствах населення було зафіксовано лише у двох областях – Київській (1,0%) та Одеській (0,1%).

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком. У січні 2026 року було зафіксовано зростання на 3,2%, проте за підсумками січня-лютого воно сповільнилося до 1,7%.

Теги: #держстат #сільське_господарство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 22.05.2026
Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

18:40 20.05.2026
Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

11:59 19.05.2026
Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

16:44 12.05.2026
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в I кварталі зменшився на 4,7% – Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в I кварталі зменшився на 4,7% – Держстат

18:44 11.05.2026
Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у березні зросли на 16,2% – Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у березні зросли на 16,2% – Держстат

14:36 07.05.2026
Інфляція в Україні у квітні знизилася до 1,4%, в річному вимірі прискорилася до 8,6% – Держстат

Інфляція в Україні у квітні знизилася до 1,4%, в річному вимірі прискорилася до 8,6% – Держстат

19:12 06.05.2026
Ділові очікування на будівельному ринку України у II кв. підвищилися на 1,9 в.п. – Держстат

Ділові очікування на будівельному ринку України у II кв. підвищилися на 1,9 в.п. – Держстат

15:02 05.05.2026
ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

14:49 05.05.2026
Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

16:20 29.04.2026
Середня заробітна плата в Україні в березні 2026 р. склала 30,4 тис грн – Держстат

Середня заробітна плата в Україні в березні 2026 р. склала 30,4 тис грн – Держстат

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

ОСТАННЄ

Мінекономіки прогнозує зростання виробництва біометану в Україні у 2026р до 150 млн куб. м

Мережа "Ябко" заявила про відмову від ФОП-моделі

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Спецпосланник Трампа вважає, що постачання нафти з Гренландії могло б полегшити становище, що склалося через ситуацію навколо Ормузької протоки

Ціни на нафту відійшли від внутрішньоденних максимумів, Brent торгується біля $104,2 за барель

Мінфін очікує отримання першого траншу кредиту USL від ЄС у червні – Мінфін

Україна в квітні знизила виплавку сталі більш на чверть до квітня-2025, посівши 25-те місце в рейтингу Worldsteel

Україна має отримати 1,3 ГВт нової генеруючої потужності до кінця 2027р – Шмигаль

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

Місія МВФ з 1-го перегляду нової програми EFF очікується в Києві з 27 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА