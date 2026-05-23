11:35 23.05.2026

Мінекономіки прогнозує зростання виробництва біометану в Україні у 2026р до 150 млн куб. м

Україна планує у 2026 році збільшити виробництво біометану до приблизно 150 млн куб. м, а до 2030 року реалістичною метою є рівень виробництва 500 млн куб. м, такий прогноз дало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства за підсумками зустрічі з Європейським інвестиційним банком

"Україна має значний ресурс для виробництва біометану з агровідходів, залишків тваринництва, соломи та цукрового буряка, що відповідає європейським вимогам щодо "зеленого" палива", – наводяться у релізі на сайті міністерства слова заступника міністра Тараса Висоцького.

Він наголосив, що основним драйвером розвитку ринку має стати експорт до ЄС. Заступник міністра нагадав, що українські приватні виробники у 2025 році вперше експортували понад 11,2 млн куб. м біометану через газотранспортну систему України.

Серед ключових викликів він назвав інтеграцію до європейської системи сертифікації та створення необхідної технічної бази даних.

За результатами зустрічі сторони домовилися продовжити координацію роботи та подальше опрацювання пріоритетних напрямів співпраці у сфері меліорації, управління водними ресурсами та розвитку сталої аграрної інфраструктури, а також галузі біометану.

Як повідомлялось, уряд 23 квітня 2026 року схвалив Програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, яка передбачає нарощення його виробництва за 10 років до 2,1 млрд куб. м.

За даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), на початок лютого 2026 року заявлена потужність виробників біометану в Україні за виданими технічними умовами на підключення до газотранспортної системи становила 11 тис. куб. м/год, що дорівнювало 96 млн куб. м на рік.

11:59 19.05.2026
Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

09:22 19.05.2026
Перший відкритий датасет українського рукописного тексту RUKOPYS для цифровізації держсервісів створено в Україні

18:17 18.05.2026
Бізнес закликає Мінекономіки та Агенцію ДПП відкрити зміст угод про партнерство в URIF

15:43 18.05.2026
Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня включно, інакше кошти з карток повернуться у держбюджет – Мінекономіки

14:14 15.05.2026
Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

17:09 14.05.2026
"Держмолодьжитло" передадуть у підпорядкування Мінекономіки

17:48 13.05.2026
Мінекономіки очікує запуск "промислового безвізу" у 2027р., готує оновлення механізму бронювання в червні

13:43 13.05.2026
4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

17:52 12.05.2026
Мінекономіки прогнозує зменшення врожаю зернових у 2026р. всього на 1%

13:30 12.05.2026
Проєкт стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення" почав прийом заявок

