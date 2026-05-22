Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв повідомив про ухвалене урядом рішення про змін правил бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах, одне з яких передбачає підвищення середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн, а інше – необхідність підтвердження всіма критично важливими підприємствами свого статусу за оновленими критеріями протягом трьох місяців.

За його словами, зміни складаються з трьох основних компонентів. "Перша – це підвищення вимог до рівня середньої заробітньої плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника зарплата має становити не менше трьох мінімальних зарплат, а це зараз 25 тис. 941 гривня, майже 26 тис. грн. Але ця зміна не стосується прифронтових територій, для яких вимога лишається на поточному рівні – це 21 600", – сказав Соболєв в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Друга компонента, за його словами, це правила обліку працівників в квоті бронювання: "працівники, які вже мають відстрочку від призову і працюють чи за сумісництвом, враховуються в квоту бронювання лише один раз і на одному місці роботи". Міністр повідомив, що ця норма почне діяти через 10 днів після набрання чинності постанови, приблизно в середині червня поточного року.

"Ну і третє – що органи влади, центральні і регіональні, вони протягом місяця мають переглянути та перезатвердити власне критерії за погодженням з Міноборони та Мінекономіки для того, щоб враховувати критерії дійсно критичних підприємств, які необхідно, щоб працювати під час воєнного стану", – сказав Соболєв.

За його словами, відповідна постанова буде опублікована до кінця травня поточного року, механізм з відстрочкою вступить в силу через 10 днів після опублікування, "і тоді компанії мають привести кількість заброньованих відповідно до нових квот". "Стосовно зарплатного критерію і перепідтвердження критеріїв, за червень міністерство оновить свої критерії і за липень-серпень компанії мають перепогодити свою критичність", – сказав міністр, додавши, що це "рівно те саме, що відбувалось на початку 2025 року, коли за три місяці перепогодили свою критичність всі компанії".

"Ті компанії, які не пройдуть по критеріям до кінця літа, будуть позбавлені критичності", – сказав Соболєв.

Він зазначив, що рішення щодо підняття порогу зарплат прийняте, зокрема, після консультацій з представниками бізнесу і через те, що "ми бачимо, як зростають середні зарплати у людей". "Після консультацій з бізнесом ми впевнені, що ці критерії будуть для більшості компаній прийнятні", – сказав міністр.

За його словами, очікується, що якщо всі компанії збільшать зарплати для своїх заброньованих, "очікуємо, що бюджет доотримає 10-13 млрд грн".

Стосовно другого пункту Соболєв зазначив, що зараз сумісники можуть враховуватися в квоту бронювання кілька разів, тому що можуть працювати на кількох підприємствах, і тому підприємства "можуть бронювати більше, ніж дозволено". "Ми цю модель прибираємо і тепер якщо ти військовозобов'язаний і працюєш за сумісництвом, тобі треба буде визначити лише одну компанію, в якій ти враховуєшся в квоті людей на бронювання… Це ніяк не впливає, чи можеш ти працювати за сумісництвом чи ні – працюй, будь ласка, де завгодно, але враховуватись в цю квоту бронювання можеш лише на одному підприємстві", – сказав він.

Перегляд критеріїв визначення критичності для підприємств, за словами міністра, востаннє проводився ще на початку 2025 року, і відтоді пройшло достатньо часу щоб провести їх аудит. "Ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін в зміні критеріїв… Це будуть точкові зміни, які регіональні адміністрації і міністерства для невеликої частки компаній мають переглянути і подивитися, чи ці компанії дійсно відповідають критичній нагальності, щоб збалансувати потреби сил оборони та економіки", – додав Соболєв.

Він наголосив, що основний ефект змін стосуватиметься перших двох компонент: "зарплата і відстрочки за сумісництвом".

Міністр повідомив, що зараз в Україні заброньовано понад 1,3 млн людей і він очікує, що ця кількість надалі не змінюватиметься. "Впродовж останніх кількох років він коливається від 1,1 до 1,3 млн – от в цих параметрах система бронювання вже працює кілька років і в цих параметрах вона буде працювати і далі", – сказав Соболєв.

Як інформує Мінекономіки, уточнення правил врахування працівників у квоту бронювання, за якими працівники-сумісники враховуватимуться в квоту лише за одним з місць роботи, має запобігти штучному збільшенню кількості працівників, яких підприємство може забронювати, та зробити квоту бронювання більш прив'язаною до реальної потреби бізнесу у збереженні ключових фахівців.

За даними відомства, міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають у місячний термін перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки. Йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад.

Крім того, у тримісячний термін від набуття змінами чинності буде переглянутий статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими відповідними органами влади. Це дозволить оновити систему та зберегти бронювання для тих компаній, установ і організацій, від роботи яких реально залежить економіка, обороноздатність та життєдіяльність громад.

Впродовж усього перехідного періоду, зазначає Кабмін, уточнення та перегляду критичності аж до прийняття нового рішення чинна критичність підприємств зберігається. Також зберігається діюче бронювання військовозобов'язаних за цими підприємствами. Отже у підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями.

Очікується, що ухвалені зміни посилять довіру до системи бронювання, зменшать ризики зловживань і водночас збережуть для критично важливого бізнесу можливість утримувати працівників, необхідних для стабільної роботи в умовах воєнного стану.