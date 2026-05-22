Спецпосланник Трампа вважає, що постачання нафти з Гренландії могло б полегшити становище, що склалося через ситуацію навколо Ормузької протоки

Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Гренландії Джефф Лендрі вважає, що постачання нафти з Гренландії могло б закрити дефіцит енергоресурсів, що виник через ситуацію навколо Ормузької протоки.

"Гренландія могла б уже зараз експортувати 2 млн барелів нафти на добу. Подумайте, що це могло б означати. Подумайте, який тиск це зняло б з Ормузької протоки", – наводить його слова журналістам у п'ятницю The Hill.

Лендрі вважає, що видобуток нафти в Гренландії можна було б запустити "приблизно протягом десяти місяців".

"Трамп – єдиний президент за останні 30 чи 40 років, який справді дбає про те, щоб щось зробити й вивести Гренландію на карту", – сказав він.

Раніше цього тижня Лендрі вперше відвідав столицю Гренландії Нуук без офіційного запрошення. Його поїздка викликала у громадськості занепокоєння з огляду на те, що раніше президент США Дональд Трамп висловлював намір приєднати острів до США. Пізніше Трамп прийняв пропозицію генсека НАТО Марка Рютте про переговори за компромісним варіантом.