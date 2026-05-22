Інтерфакс-Україна
19:10 22.05.2026

Ціни на нафту відійшли від внутрішньоденних максимумів, Brent торгується біля $104,2 за барель

Ціни на нафту залишаються в плюсі на торгах у п'ятницю, але опустилися з внутрішньоденних максимумів.

Трейдери продовжують стежити за повідомленнями щодо ходу переговорів США та Ірану. Новини, що надходять, є суперечливими, що сприяє збереженню високої волатильності на нафтовому ринку.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:05 кч становила $104,17 за барель, що на $1,59 (1,55%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,18 (1,22%), до $97,53 за барель.

Експерти Goldman Sachs зазначають, що глобальні запаси нафти і нафтопродуктів швидко скорочуються у зв'язку з блокуванням проходу танкерів через Ормузьку протоку. "Якщо сторонам конфлікту не вдасться досягти угоди і прохід через Ормузьку протоку залишиться значно ускладненим у найближчому майбутньому, питання достатності запасів вийде на перший план", – йдеться в огляді інвестбанку.

