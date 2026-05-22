Україна має отримати 1,3 ГВт нової генеруючої потужності до кінця 2027р – Шмигаль

Уряд очікує, що Україна отримає 1,3 ГВт нової генеруючої потужності за результатами анонсованого 22 травня конкурсу до кінця 2027 року, повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації, а також сприятиме формуванню нової архітектури енергетичної безпеки України", – написав Шмигаль у Телеграм в п’ятницю.

Він уточнив, що подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після оприлюднення конкурсної документації, а вже наприкінці листопада має розпочатися будівництво нових об’єктів генерації.

Шмигаль пояснив, що учасникам надаватиметься підтримка за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі вартість МВт*год – до 27,92 євроцента за 1 кВт*год.

Глава Міненерго нагадав, що наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу, за результатами якого сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78,1 МВт.

"Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково оснащений другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд 22 травня ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та визначив умови його проведення, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з її повідомленням в Телеграм, Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області – 872 МВт, Дніпропетровська область та Одеська області – по 100 МВт.

Прем’єрка уточнила, що максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію – до 20 місяців.

Наприкінці квітня 2026 року голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в бліцінтерв’ю Енегореформі прогнозував, що другий конкурс на нову генеруючу потужність, анонсований на обсяг 1322 МВт, буде оголошено приблизно за місяць, і він передбачатиме будівництво нових об’єктів генерації в енергодефіцитних регіонах.

У 2025 році конкурс на нову генпотужність проводився вперше в Україні. Його суть полягала в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені у її будівництво кошти. Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.

30 грудня 2025 року комісія з проведення першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності визначила його переможцями 7 компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт потужності, та відхилила пропозиції ще трьох з загальною потужністю 107,12 МВт.