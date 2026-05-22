Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у квітні знизились на 1,2%, після зростання на 2,3% у березні, на 22,3% у лютому, та на 3,5% у січні 2026 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю.

Падіння цін у квітні зумовлене здешевленням постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 5,7% та виробництва енергії на 4,9%.

Держстат уточнює, що в межах України у квітні ціни промвиробників скоротились щодо березня поточного року на 1,5%, у разі постачання за межі країни зросли на 1,4%.

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (відносно квітня 2025 року) за підсумками квітня 2026 року зростання цін у промисловості прискорилося до 40,2%, з 36,6% у березні, 34,5% у лютому та з 11,2% за результатами січня.

Як повідомлялося, у 2025 році ціни у промисловості зросли на 8,2%.

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.