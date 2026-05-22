Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей в межах Планів стійкості та визначив умови його проведення, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з її повідомленням в Телеграм у п’ятницю, Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області – 872 МВт, Дніпропетровська область та Одеська області – по 100 МВт.

"Мета конкурсу – посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою", – прокоментувала Свириденко.

Вона зазначила, що подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики.

За її словами, для учасників передбачений стимулюючий механізм: плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт*год протягом 5 років після введення об’єкта в експлуатацію.

Прем’єрка уточнила, що максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію – до 20 місяців. Також встановлені вимоги щодо інженерного захисту енергооб’єктів.

"Продовжуємо системно нарощувати розподілену та резервну генерацію в межах підготовки до наступного опалювального сезону і нових енергетичних викликів", – наголосила Свириденко.