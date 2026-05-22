Інтерфакс-Україна
Економіка
13:56 22.05.2026

Садова колекція формує до третини продажів JYSK у травні-червні

2 хв читати
Садова колекція формує до третини продажів JYSK у травні-червні

Українці активно облаштовують простори для відпочинку та відновлення, садова колекція JYSK формує до третини продажів мережі у травні-червні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Наша садова колекція оновлюється щороку, але незмінно залишається втіленням скандинавського стилю – простого, функціонального та комфортного. Саме у травні-червні товари для саду, балконів і терас стають основою сезонного попиту та формують до третини всіх покупок у магазинах JYSK", – коментує Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

За його словами, найбільшим попитом серед українців традиційно користуються лаунж-сети для відпочинку на балконах, терасах і в садах – саме вони є лідерами продажів у грошовому еквіваленті. Водночас у кількості проданих одиниць стабільними бестселерами залишаються ліхтарі та світильники на сонячних батареях.

"Ми бачимо, що українці активно облаштовують навіть невеликі міські балкони та тераси як простір для відпочинку й відновлення. Особливо зростає попит на атмосферне освітлення – сонячні ліхтарі, гірлянди, переносні лампи. Ця категорія демонструє одне з найбільших сезонних зростань", – зазначив Іваниця.

У літній колекції цього року JYSK також представив низку нестандартних товарів для outdoor-простору та декору. Серед них – колби для автополиву рослин, декоративний фонтан GRANMEIS, чаша для вогнища ROSENFINK, купальня для птахів TURTELDUE та перезарядний торшер BRISE для використання на терасах і в садах.

За словами Іваниці, в Україні відчутний глобальний тренд на створення затишного outdoor-простору – не лише функціонального, а й емоційного.

"Люди хочуть проводити більше часу на свіжому повітрі, створювати атмосферу hygge навіть на кількох квадратних метрах балкона", – додав він.

На сьогодні в Україні працюють 114 магазинів JYSK у 39 містах та інтернет-магазин jysk.ua, а у штаті мережі ритейлера тут – майже 1000 співробітників. До кінця 2026 року скандинавська мережа планує розширитися до 120.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.

Теги: #продаж #садова_техніка #колекція #jysk

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:55 05.05.2026
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на $373,6 млн

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіабомб JDAM-ER та супутнього обладнання на $373,6 млн

12:43 04.05.2026
В Одесі зловмисники продавали гумдопомогу, яка мала безоплатно надходити українцям

В Одесі зловмисники продавали гумдопомогу, яка мала безоплатно надходити українцям

08:46 02.05.2026
США схвалили продаж озброєнь союзникам на Близькому Сході на $8,6 млрд в обхід Конгресу – ЗМІ

США схвалили продаж озброєнь союзникам на Близькому Сході на $8,6 млрд в обхід Конгресу – ЗМІ

13:33 21.04.2026
Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

07:21 16.04.2026
США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

15:16 15.04.2026
ДонорUA та JYSK запускають серію відкритих донацій в різних містах України

ДонорUA та JYSK запускають серію відкритих донацій в різних містах України

14:35 09.04.2026
UKRNAFTA у 2025р. збільшила продажі пального в сегменті B2B на 61,7% – голова правління

UKRNAFTA у 2025р. збільшила продажі пального в сегменті B2B на 61,7% – голова правління

12:34 03.04.2026
Передача або продаж дронів до третіх країн має бути спільним рішенням України та країн Близького Сходу – Зеленський

Передача або продаж дронів до третіх країн має бути спільним рішенням України та країн Близького Сходу – Зеленський

16:28 26.03.2026
Частка бізнес-продажу в мережі JYSK в Україні досягла 8% в 2025р.

Частка бізнес-продажу в мережі JYSK в Україні досягла 8% в 2025р.

16:11 19.03.2026
JYSK відкрив новий магазин у регіоні Буковеля

JYSK відкрив новий магазин у регіоні Буковеля

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

Мережа Auchan закрила гіпермаркет у Києві на Кільцевій

Довідковий курс гривні третій день поспіль оновив мінімум – до майже 44,27 грн/$1

Звільнення імпорту трансформаторів від мита і ПДВ пришвидшить відновлення енергосистеми – ЄБА

"Укрнафта" переходить на застосування азоту в колтюбінгових операціях на свердловинах

Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

85% боргу водоканалів за е/е сформували лише дві компанії при середньому рівні розрахунків у галузі 87% – НКРЕКП

В КМДА пояснили причини підвищення тарифів на проїзд: витрати зросли, обсяги перевезень зменшилися

"Метінвест" працює над поверненням спеціалістів з-за кордону

Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА