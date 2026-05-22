Садова колекція формує до третини продажів JYSK у травні-червні

Українці активно облаштовують простори для відпочинку та відновлення, садова колекція JYSK формує до третини продажів мережі у травні-червні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Наша садова колекція оновлюється щороку, але незмінно залишається втіленням скандинавського стилю – простого, функціонального та комфортного. Саме у травні-червні товари для саду, балконів і терас стають основою сезонного попиту та формують до третини всіх покупок у магазинах JYSK", – коментує Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

За його словами, найбільшим попитом серед українців традиційно користуються лаунж-сети для відпочинку на балконах, терасах і в садах – саме вони є лідерами продажів у грошовому еквіваленті. Водночас у кількості проданих одиниць стабільними бестселерами залишаються ліхтарі та світильники на сонячних батареях.

"Ми бачимо, що українці активно облаштовують навіть невеликі міські балкони та тераси як простір для відпочинку й відновлення. Особливо зростає попит на атмосферне освітлення – сонячні ліхтарі, гірлянди, переносні лампи. Ця категорія демонструє одне з найбільших сезонних зростань", – зазначив Іваниця.

У літній колекції цього року JYSK також представив низку нестандартних товарів для outdoor-простору та декору. Серед них – колби для автополиву рослин, декоративний фонтан GRANMEIS, чаша для вогнища ROSENFINK, купальня для птахів TURTELDUE та перезарядний торшер BRISE для використання на терасах і в садах.

За словами Іваниці, в Україні відчутний глобальний тренд на створення затишного outdoor-простору – не лише функціонального, а й емоційного.

"Люди хочуть проводити більше часу на свіжому повітрі, створювати атмосферу hygge навіть на кількох квадратних метрах балкона", – додав він.

На сьогодні в Україні працюють 114 магазинів JYSK у 39 містах та інтернет-магазин jysk.ua, а у штаті мережі ритейлера тут – майже 1000 співробітників. До кінця 2026 року скандинавська мережа планує розширитися до 120.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.