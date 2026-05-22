13:49 22.05.2026

Мережа Auchan закрила гіпермаркет у Києві на Кільцевій

Мережа Auchan закрила гіпермаркет на вул. Кільцева, 4, у Києві після завершення 20 травня терміну дії 16-річного контракту оренди, повідомили у пресслужбі компанії.

"Договір оренди продовжували чотири рази. Протягом тривалого часу сторони вели переговори щодо умов подальшої співпраці, однак досягти взаємоприйнятної угоди не вдалося", – зазначили в компанії.

Як розповіли в ній, всі робочі місця співробітників збережено, їм надано можливість обрати роботу в інших магазинах мережі.

"Auchan Україна" – мережа магазинів французької родини Auchan SA, працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", мережа ритейлера налічує близько 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі, а також розвиває e-commerce.

Згідно з фінансовою звітністю, дохід компанії "Ашан Україна Гіпермаркет" 2025 року становив 10 млрд 30,4 млн грн, що на 1,2% нижче цього показника за 2024 рік; збитки за рік становили 835,8 млн грн порівняно з 579,6 млн грн за 2024 рік.

12:14 30.04.2026
Турецька мережа SuperStep закриває магазини в Україні

