Довідковий курс гривні третій день поспіль оновив мінімум – до майже 44,27 грн/$1

Фото: Unsplash

Національний банк України 22 травня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,2667 грн/$1, за день він послабився майже на 3 коп., оновивши історичний мінімум, свідчать дані регулятора.

Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 22 травня на новому мінімальному рівні 44,2341 грн/$1.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 4,9%, тоді як офіційний курс – на 4,4%.