Інтерфакс-Україна
Економіка
13:04 22.05.2026

Довідковий курс гривні третій день поспіль оновив мінімум – до майже 44,27 грн/$1

1 хв читати
Довідковий курс гривні третій день поспіль оновив мінімум – до майже 44,27 грн/$1
Фото: Unsplash

Національний банк України 22 травня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,2667 грн/$1, за день він послабився майже на 3 коп., оновивши історичний мінімум, свідчать дані регулятора.

Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 22 травня на новому мінімальному рівні 44,2341 грн/$1.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 4,9%, тоді як офіційний курс – на 4,4%.

Теги: #нбу #курс_гривні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 20.05.2026
НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

16:29 20.05.2026
НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн

НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн

17:38 19.05.2026
НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

19:18 18.05.2026
Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

10:59 18.05.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

13:46 13.03.2026
НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 44,19/$1

НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 44,19/$1

13:01 12.03.2026
НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 44,12/$1

НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 44,12/$1

15:40 11.03.2026
Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 43,9776 грн/$1

Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 43,9776 грн/$1

16:05 09.03.2026
Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 43,8961 грн/$1

Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 43,8961 грн/$1

13:12 04.03.2026
НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 43,64/$1

НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 43,64/$1

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

Садова колекція формує до третини продажів JYSK у травні-червні

Мережа Auchan закрила гіпермаркет у Києві на Кільцевій

Звільнення імпорту трансформаторів від мита і ПДВ пришвидшить відновлення енергосистеми – ЄБА

"Укрнафта" переходить на застосування азоту в колтюбінгових операціях на свердловинах

Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

85% боргу водоканалів за е/е сформували лише дві компанії при середньому рівні розрахунків у галузі 87% – НКРЕКП

В КМДА пояснили причини підвищення тарифів на проїзд: витрати зросли, обсяги перевезень зменшилися

"Метінвест" працює над поверненням спеціалістів з-за кордону

Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА