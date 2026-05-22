Інтерфакс-Україна
Економіка
12:58 22.05.2026

Звільнення імпорту трансформаторів від мита і ПДВ пришвидшить відновлення енергосистеми – ЄБА

1 хв читати
Звільнення імпорту трансформаторів від мита і ПДВ пришвидшить відновлення енергосистеми – ЄБА

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) в офіційному листі до першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля закликала запровадити тимчасове звільнення окремих видів силових трансформаторів від ввізного мита та ПДВ.

"В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру України силові трансформатори залишаються критично важливим обладнанням для виробництва, передачі та розподілу електроенергії. Оперативне відновлення пошкоджених об’єктів потребує швидкого доступу до такого обладнання", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЄБА.

Як пояснили в асоціації, вітчизняні виробники водночас не забезпечують повного спектра необхідних типів і класів трансформаторів, працюють із високим завантаженням виробничих потужностей, що обмежує можливості швидкої заміни пошкодженого обладнання. За таких умов імпорт залишається фактично безальтернативним.

"З огляду на це звільнення імпорту трансформаторів від ПДВ та ввізного мита є важливим антикризовим рішенням, яке дасть змогу пришвидшити відновлення енергосистеми, зменшити фінансовий тиск на енергетичні компанії та посилити стійкість об’єднаної енергосистеми України", – стверджують в ЄБА.

Асоціація закликала розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства для забезпечення оперативного відновлення енергетичної інфраструктури та посилення енергетичної безпеки країни.

Теги: #мита #трансформатори #єба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 21.05.2026
ЄБА занепокоєна ризиками обмеження конкуренції та доступу до ліків через зміни до програми реімбурсації

ЄБА занепокоєна ризиками обмеження конкуренції та доступу до ліків через зміни до програми реімбурсації

13:58 19.05.2026
Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті - їх технічний стан

Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті - їх технічний стан

18:21 18.05.2026
ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

18:17 18.05.2026
Бізнес закликає Мінекономіки та Агенцію ДПП відкрити зміст угод про партнерство в URIF

Бізнес закликає Мінекономіки та Агенцію ДПП відкрити зміст угод про партнерство в URIF

15:35 18.05.2026
Новий порядок підтвердження GMP створить додаткові бар’єри для доступу ліків – ЄБА

Новий порядок підтвердження GMP створить додаткові бар’єри для доступу ліків – ЄБА

16:35 16.05.2026
КНР і США домовилися знизити мита на низку товарів

КНР і США домовилися знизити мита на низку товарів

15:10 13.05.2026
ЄБА закликає доопрацювати законопроєкт про морські порти та пропонує спрямувати портові збори на захист інфраструктури

ЄБА закликає доопрацювати законопроєкт про морські порти та пропонує спрямувати портові збори на захист інфраструктури

17:06 04.05.2026
Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

07:09 01.05.2026
Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

Садова колекція формує до третини продажів JYSK у травні-червні

Мережа Auchan закрила гіпермаркет у Києві на Кільцевій

Довідковий курс гривні третій день поспіль оновив мінімум – до майже 44,27 грн/$1

"Укрнафта" переходить на застосування азоту в колтюбінгових операціях на свердловинах

Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

85% боргу водоканалів за е/е сформували лише дві компанії при середньому рівні розрахунків у галузі 87% – НКРЕКП

В КМДА пояснили причини підвищення тарифів на проїзд: витрати зросли, обсяги перевезень зменшилися

"Метінвест" працює над поверненням спеціалістів з-за кордону

Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА