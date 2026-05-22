Звільнення імпорту трансформаторів від мита і ПДВ пришвидшить відновлення енергосистеми – ЄБА

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) в офіційному листі до першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля закликала запровадити тимчасове звільнення окремих видів силових трансформаторів від ввізного мита та ПДВ.

"В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру України силові трансформатори залишаються критично важливим обладнанням для виробництва, передачі та розподілу електроенергії. Оперативне відновлення пошкоджених об’єктів потребує швидкого доступу до такого обладнання", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЄБА.

Як пояснили в асоціації, вітчизняні виробники водночас не забезпечують повного спектра необхідних типів і класів трансформаторів, працюють із високим завантаженням виробничих потужностей, що обмежує можливості швидкої заміни пошкодженого обладнання. За таких умов імпорт залишається фактично безальтернативним.

"З огляду на це звільнення імпорту трансформаторів від ПДВ та ввізного мита є важливим антикризовим рішенням, яке дасть змогу пришвидшити відновлення енергосистеми, зменшити фінансовий тиск на енергетичні компанії та посилити стійкість об’єднаної енергосистеми України", – стверджують в ЄБА.

Асоціація закликала розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства для забезпечення оперативного відновлення енергетичної інфраструктури та посилення енергетичної безпеки країни.