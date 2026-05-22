"Укрнафта" переходить на застосування азоту в колтюбінгових операціях на свердловинах

АТ "Укрнафта" в межах оптимізації виробничих процесів впроваджує рішення, які підвищують ефективність робіт на свердловинах, одним із прикладів чого є використання азоту під час колтюбінгових операцій.

"У світовій практиці використання азоту є стандартним підходом для підвищення ефективності таких операцій. "Укрнафта" поступово інтегрує ці рішення у власні виробничі процеси", – повідомив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура, процитований у пресрелізі в п’ятницю.

За його словами, зокрема під час освоєння свердловин азот використовується для витіснення важких рідин. На відміну від повітря він не містить кисню, що знижує корозійний вплив на обладнання. Такий підхід дає можливість зменшити зношення гнучкої труби, ⁠підвищити безпечність робіт, ⁠скоротити витрати на ремонт обладнання та ⁠зменшити час освоєння свердловин.

"У результаті підвищується ефективність робіт без необхідності розширення парку техніки", – резюмували в "Укрнафті".

Як повідомляється, впровадження таких рішень є частиною системної роботи компанії з підвищення надійності та ефективності видобутку.

Колтюбінг (coiled tubing) – технологія виконання ремонтних, бурових та інтенсифікаційних робіт без зупинки свердловини. Вона широко застосовується для кислотних обробок, геофізичних досліджень, встановлення пакерів та очищення вибою.

"Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії – понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.