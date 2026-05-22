12:16 22.05.2026

Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

Україна потребує прийняття закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до EUR150, який є умовою фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду, для підтримки вітчизняного бізнесу та покращення стану платіжного балансу, але наразі існує великий ризик його неприйняття через відсутність підтримки з боку суспільства, наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

"На жаль, я хочу вам сказати, що є великий ризик на сьогоднішній день, що цей законопроєкт не буде прийнятий. І це ми можемо потім згадувати як можливість, яку було не реалізовано", – сказав міністр під час "круглого" столу у Києві у п’ятницю, які організували провідні бізнес-спільноти України.

"Цей "круглий" стіл саме спрямований на те, щоб мобілізувати додаткову енергію і ресурси, щоб, можливо, суспільну думку качнути в інший бік", – додав Марченко.

У свою чергу голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев звернувся з критикою до українського бізнесу, бо, на його думку, той недостатньо заявляє про свою підтримку цього законопроєкту.

Представниця Європейської бізнес асоціації (ЄБА) у свою чергу закликала депутатів проявити політичну волю та нагадала, що в інших випадках, коли бізнес виступав проти, це не заважало депутатам приймати відповідні закони.

За даними ЄБА, вартість неоподаткованих імпортних посилок останнім часом зростає на 50% щороку і наразі складає 93 млрд грн на рік, або 56% усіх міжнародних відправлень.

Глава Мінфіну наголосив, що неспроможність довгий час прийняти цей закон повертає до дискусії, яка економічна політика будується в Україні.

На його думку, якщо це економічна політика з метою підтримки власного виробництва, посилення продуктивності праці і посилення власного бізнесу і технологій, то законопроєкт про посилки, має якраз на меті підтримку бізнесу і людей, які живуть в Україні.

"А якщо ми хочемо жити в уявної економіці, коли все доступно, все відкрито, але хтось на цьому заробляє, але не ми, то тоді такий шлях нас веде до ситуації, коли ми досі намагаємося переконати кількох дуже голосних особистостей, які формують суспільний негатив, у тому числі", – описав своє бачення ситуації Марченко.

"Коли розповідають історію, що бідні українці заплатять на 20% більше за імпортний китайський товар, чесно скажу, це ж питання не до українців, які купують китайський товар, це питання до нас з вами, що ми схвалювали таку реальність, що у нас українці купують китайський товар, тому що їм не гірше… Ми у цілому таким чином заводимо українців у спіраль такого глибокого депресивного популізму, коли у нас не буде нічого – у нас не буде ні податків, ні на збройні сили", – додав міністр.

Він нагадав, що Європейський Союз у 2021 році вже запровадив оподаткування всіх імпортних посилок ПДВ, і за період 2021-2024 роки зібрали EUR88 млрд.

Марченко також зазначив, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зріс з $2 млрд/рік до війни до $50 млрд і вище.

Щодо законопроєкту про оподаткування цифрових платформ, то, за словами Гетманцева, голосування за нього у Верховній Раді очікується 26-27 травня.

"Прогнозую велику ймовірність його підтримки", – сказав глава парламентського комітету.

