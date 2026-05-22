Інтерфакс-Україна
Економіка
12:03 22.05.2026

85% боргу водоканалів за е/е сформували лише дві компанії при середньому рівні розрахунків у галузі 87% – НКРЕКП

1 хв читати
85% боргу водоканалів за е/е сформували лише дві компанії при середньому рівні розрахунків у галузі 87% – НКРЕКП

Середньозважений рівень оплати підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за електроенергію, спожиту упродовж 2025 року, становив 87%, повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

"Водночас окремі підприємства забезпечили навіть рівень розрахунків понад 100%, зокрема: КП "Нікопольське ВУВКГ" – 108%; "Чернігівводоканал" – 108%; "Житомирводоканал" – 107%", – зазначив регулятор.

За інформацією НКРЕКП, у 2025 році 31 водоканал забезпечив високий рівень розрахунків за електроенергію – понад 95%.

"Попри складні умови воєнного стану, значна частина підприємств галузі зберегла належну платіжну дисципліну та продовжила своєчасно виконувати зобов’язання перед енергопостачальниками", – констатував регулятор.

Разом з тим комісія відзначила суттєву нерівномірність фінансового стану підприємств сектору. Зокрема, основна частина заборгованості за е/е сконцентрована у кількох великих підприємствах, що працюють у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій.

Станом на 31 грудня 2025 року загальна заборгованість ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за електроенергію становила 10,2 млрд грн. При цьому 85% боргу сформували два підприємства – КП "Харківводоканал" та КП "Компанія "Вода Донбасу".

Теги: #нкрекп #борги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 20.05.2026
ОСР у 2025р отримали понад 120 тис. заяв на приєднання до електромереж, що відповідає довоєнному рівню

ОСР у 2025р отримали понад 120 тис. заяв на приєднання до електромереж, що відповідає довоєнному рівню

16:41 19.05.2026
ПУП викуповуватимуть е/е домашніх СЕС лише у денні години – проєкт постанови НКРЕКП

ПУП викуповуватимуть е/е домашніх СЕС лише у денні години – проєкт постанови НКРЕКП

17:43 18.05.2026
НКРЕКП рекомендує держустановам та їх електропостачальникам припиняти дію договорів у разі неможливості їх виконання

НКРЕКП рекомендує держустановам та їх електропостачальникам припиняти дію договорів у разі неможливості їх виконання

18:14 14.05.2026
Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

15:04 13.05.2026
НКРЕКП затвердила комплексний план заходів для об'єднання енергоринків України і ЄС

НКРЕКП затвердила комплексний план заходів для об'єднання енергоринків України і ЄС

17:35 11.05.2026
"Укренерго" ініціює перед НКРЕКП підвищення тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію на 2026р

"Укренерго" ініціює перед НКРЕКП підвищення тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію на 2026р

14:28 11.05.2026
ЄБРР запускає з Райффайзен Банком механізм списання боргу постраждалому від війни бізнесу на EUR1,2 млн

ЄБРР запускає з Райффайзен Банком механізм списання боргу постраждалому від війни бізнесу на EUR1,2 млн

16:28 08.05.2026
ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

17:26 05.05.2026
НКРЕКП схвалила підвищення тарифів "Укртрансгазу" на 12,5%-47,8%

НКРЕКП схвалила підвищення тарифів "Укртрансгазу" на 12,5%-47,8%

17:52 04.05.2026
НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

В КМДА пояснили причини підвищення тарифів на проїзд: витрати зросли, обсяги перевезень зменшилися

"Метінвест" працює над поверненням спеціалістів з-за кордону

Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

Держлісагентство пропонує компенсаційний механізм передачі самозалісених земель громадами

Швидкопсувні продукти будуть швидше проходити український кордон за рахунок автоматизації – Мінекономіки

Завершено докапіталізацію "Київміськбуду"

Декларації про доходи-2025 подали 176 тис. українців на 299 млрд грн, що на 3% більше за обсяг минулорічної кампанії

ПриватБанк у 2026р. планує придбати ще 800 банкоматів

Італія надасть додатково EUR10 млн на відновлювальні роботи в енергетиці України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА