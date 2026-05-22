85% боргу водоканалів за е/е сформували лише дві компанії при середньому рівні розрахунків у галузі 87% – НКРЕКП

Середньозважений рівень оплати підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за електроенергію, спожиту упродовж 2025 року, становив 87%, повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

"Водночас окремі підприємства забезпечили навіть рівень розрахунків понад 100%, зокрема: КП "Нікопольське ВУВКГ" – 108%; "Чернігівводоканал" – 108%; "Житомирводоканал" – 107%", – зазначив регулятор.

За інформацією НКРЕКП, у 2025 році 31 водоканал забезпечив високий рівень розрахунків за електроенергію – понад 95%.

"Попри складні умови воєнного стану, значна частина підприємств галузі зберегла належну платіжну дисципліну та продовжила своєчасно виконувати зобов’язання перед енергопостачальниками", – констатував регулятор.

Разом з тим комісія відзначила суттєву нерівномірність фінансового стану підприємств сектору. Зокрема, основна частина заборгованості за е/е сконцентрована у кількох великих підприємствах, що працюють у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій.

Станом на 31 грудня 2025 року загальна заборгованість ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за електроенергію становила 10,2 млрд грн. При цьому 85% боргу сформували два підприємства – КП "Харківводоканал" та КП "Компанія "Вода Донбасу".