11:20 22.05.2026

"Метінвест" працює над поверненням спеціалістів з-за кордону

Гірничо-металургійна група "Метінвест" працює над поверненням спеціалістів з-за кордону.

Згідно з інформацією компанії з посиланням на інтернет-видання LIGA.net, пріоритети – регулярний особистий контакт менеджера, запрошення на стратегічні сесії онлайн, залучення до значущих рішень, інформування про зміни й можливості.

"Люди повертаються туди, де вони залишилися видимими", – підкреслили у компанії.

Крім того, зазначається, що компанія використовує інші практики для повернення з-за кордону співвітчизників, щоб подолати дефіцит кадрів. При цьому констатується, що загалом бізнес в Україні зіткнувся з безпрецедентним дефіцитом робочої сили. За даними Європейської Бізнес Асоціації, брак працівників у 2025 році фіксували у 74% українських компаній.

Водночас Україна має великий кадровий резерв – 5,6 млн українців, що живуть за кордоном. 43% із них планують повертатися на батьківщину, за даними дослідження Центру економічної стратегії.

Ініціативи бізнесу, зокрема, пропонують освітні та кар’єрні можливості, а також фінансову підтримку для залучення українців назад на батьківщину. Ці програми орієнтовані на створення умов для професійного розвитку та участі у відновленні країни. Металургійний холдинг теж робить акцент на кар’єрні можливості та дотичність до відбудови.

"Метінвест" у 2025 році запустив програму Steel Force для українських студентів, які навчаються в університетах Великої Британії та Польщі. Студенти пройшли оплачуване стажування на підприємствах Групи у Великій Британії, Швейцарії, Болгарії, Нідерландах тощо. Частина після завершення залишилася працювати у "Метінвесті".

"Програма дає можливість побудувати кар’єру у міжнародній компанії та долучитися до проєктів із відбудови України й розвитку вітчизняного ГМК", – зазначили у пресслужбі компанії.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

