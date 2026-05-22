Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Румунія з 25 травня 2026 року переходить на застосування нової європейської системи спільного транзиту NCTS Фаза 6, у зв’язку з чим румунська митниця тимчасово не матиме технічної можливості приймати українські комбіновані транзитні декларації T1, повідомляє Державна митна служба України (ДМС) у телеграм-каналі у п’ятницю.

Згідно з повідомленням, додатково до українських транзитних декларацій Т1 для в’їзду до Європейського Союзу через Румунію обов’язково потрібно буде подавати загальну декларацію прибуття (ENS) через систему ICS2.

У ДМС уточнюють, що такий порядок діятиме до повної технічної готовності румунської сторони до інтеграції системи NCTS Фаза 6 з ICS2.

Українська митниця рекомендує суб’єктам процедури спільного транзиту врахувати цю інформацію та заздалегідь подавати декларації ENS під час планування маршрутів через територію Румунії з 25 травня поточного року.