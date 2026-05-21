Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

Офіційно він називається Фестиваль Гаражного Вина "Винохід". Він буде вже третій і більший за попередні: очікується близько тридцяти виноробів. Розміщатимуться вони у театрі-студії "Ейфорія". Вхід буде платний.

Термін "гаражне вино" означає, що виноград для такого вина можна переробити на обладнанні, що вміщується в гаражі, тобто це буде дуже невелика партія. І це не українські гаражі, а французькі, до того ж у провінції. Тобто вони значно більші та охайніші за звичні українські. Рух розвинувся у 90-их роках минулого сторіччя у Бордо і з часом став вельми потужним та популярним серед вибагливих споживачів.

В спільноті українських виноробів та поціновувачів вина на сьогодні більш вживаним є інший термін — крафтове вино. За вітчизняним законодавством малий винороб може створювати не більше 100 тис. літрів вина на рік, інакше ліцензія на виробництво має бути значно дорожчою.

Останні півтора десятки років вітчизняне виноробство переживає лавиноподібний ріст: з’являються нові виробники, нові торгові марки, засоби масової інформації охочіше висвітлюють події, регулярно відбуваються винні фестивалі, на яких представлена насамперед українська продукція. І споживачі все охочіше звертаються до вітчизняних вин.