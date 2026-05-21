Інтерфакс-Україна
Економіка
19:46 21.05.2026

Держлісагентство пропонує компенсаційний механізм передачі самозалісених земель громадами

2 хв читати
Держлісагентство пропонує компенсаційний механізм передачі самозалісених земель громадами

Громади за існуючих умов відмовляються за власним бажанням визнавати самозалісені території, яких в Україні ідентифіковано 1,9 млн га, лісами та передавати їх лісокористувачам, Державне агентство лісових ресурсів пропонує новий підхід у роботі з місцевою владою, щоб стимулювати цей процес.

"Переважна більшість з них (голів громад) не проти зберегти самозалісені території та передати їх у користування. Але за умови, що громада отримає компенсацію. І сьогодні Держлісагентство та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства напрацьовують варіанти такої компенсації", – повідомив глава агентства Віктор Смаль у Facebook у четвер.

Він уточнив, що наразі з 1,9 млн га самозалісених земель органи місцевого самоврядування ухвалили рішення про визнання самозалісеними трохи більше ніж 60 тис. га. За його словами, громади не надто охоче передають самозалісені ділянки постійним лісокористувачам, бо розглядають їх як потенційний ресурс для аграрного виробництва.

Компенсаційний механізм, як його описав Смаль, передбачає передачу громадою самозалісеної ділянки у державну власність, після чого облдержадміністрація передає її у постійне користування лісокористувачу, який сплачує до бюджету громади одноразовий компенсаційний платіж рівними частинами протягом 4-8 років.

Попередньо розглядається сума компенсації на рівні 64% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, додав голова Держлісагентства.

У якості прикладу він привів Черкаську область, де вартість 1 га ріллі становить 42,7 тис. га, а отже земля під 1 тис. га самосійних лісів коштує 42,73 млн грн, а лісокористувач має сплатити до бюджету громади 64% – 27,35 млн грн рівними частинами протягом восьми років, тобто по 3,4 млн грн щорічно.

За попередніми очікуваннями відомства, такий підхід дозволить передавати постійним лісокористувачам від 40 тис. га щороку, зберегти максимум самосійних лісів як потужний екологічний фактор та допомогти у розвитку ринку торгівлі карбоновими сертифікатами та залученні зеленого фінансування.

Робота над розробкою механізму компенсації триває, зазначив Смаль.

 

Теги: #ініціатива #ліси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 12.05.2026
Клименко: П'ять областей на початку травня охопили лісові пожежі, наразі частину ліквідовано, частину локалізовано

Клименко: П'ять областей на початку травня охопили лісові пожежі, наразі частину ліквідовано, частину локалізовано

15:02 11.05.2026
Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

22:16 07.05.2026
На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

16:18 30.04.2026
Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

22:38 20.02.2026
Україна в межах ініціативи Food from Ukraine передала Пакистану 1,85 тис. тонн пшениці

Україна в межах ініціативи Food from Ukraine передала Пакистану 1,85 тис. тонн пшениці

01:51 17.02.2026
БЕБ ініціює досудове врегулювання податкових правопорушень за платіж в бюджет

БЕБ ініціює досудове врегулювання податкових правопорушень за платіж в бюджет

15:10 12.01.2026
В Україні 405 тис. га лісів потребують розмінування, у 2026 році на Київщині очистять 45 га

В Україні 405 тис. га лісів потребують розмінування, у 2026 році на Київщині очистять 45 га

06:37 23.12.2025
У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

11:09 15.12.2025
"Євросолідарність" ініціює зустріч з президентом для отримання інформації про мирні переговори

"Євросолідарність" ініціює зустріч з президентом для отримання інформації про мирні переговори

18:31 28.11.2025
Кабмін оновив операційний план реалізації держстратегії управління лісами

Кабмін оновив операційний план реалізації держстратегії управління лісами

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

Швидкопсувні продукти будуть швидше проходити український кордон за рахунок автоматизації – Мінекономіки

Завершено докапіталізацію "Київміськбуду"

Декларації про доходи-2025 подали 176 тис. українців на 299 млрд грн, що на 3% більше за обсяг минулорічної кампанії

ПриватБанк у 2026р. планує придбати ще 800 банкоматів

Власник мережі EVA спрямує 649,7 млн грн на виплату дивідендів

Італія надасть додатково EUR10 млн на відновлювальні роботи в енергетиці України

Фонд S1 Plaza Позняки залучив 10 млн за перші 4 дні продажів

"Кернел" реалізує пілотні проєкти сонячних панелей на елеваторах на 250 кВт

Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА