Держлісагентство пропонує компенсаційний механізм передачі самозалісених земель громадами

Громади за існуючих умов відмовляються за власним бажанням визнавати самозалісені території, яких в Україні ідентифіковано 1,9 млн га, лісами та передавати їх лісокористувачам, Державне агентство лісових ресурсів пропонує новий підхід у роботі з місцевою владою, щоб стимулювати цей процес.

"Переважна більшість з них (голів громад) не проти зберегти самозалісені території та передати їх у користування. Але за умови, що громада отримає компенсацію. І сьогодні Держлісагентство та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства напрацьовують варіанти такої компенсації", – повідомив глава агентства Віктор Смаль у Facebook у четвер.

Він уточнив, що наразі з 1,9 млн га самозалісених земель органи місцевого самоврядування ухвалили рішення про визнання самозалісеними трохи більше ніж 60 тис. га. За його словами, громади не надто охоче передають самозалісені ділянки постійним лісокористувачам, бо розглядають їх як потенційний ресурс для аграрного виробництва.

Компенсаційний механізм, як його описав Смаль, передбачає передачу громадою самозалісеної ділянки у державну власність, після чого облдержадміністрація передає її у постійне користування лісокористувачу, який сплачує до бюджету громади одноразовий компенсаційний платіж рівними частинами протягом 4-8 років.

Попередньо розглядається сума компенсації на рівні 64% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, додав голова Держлісагентства.

У якості прикладу він привів Черкаську область, де вартість 1 га ріллі становить 42,7 тис. га, а отже земля під 1 тис. га самосійних лісів коштує 42,73 млн грн, а лісокористувач має сплатити до бюджету громади 64% – 27,35 млн грн рівними частинами протягом восьми років, тобто по 3,4 млн грн щорічно.

За попередніми очікуваннями відомства, такий підхід дозволить передавати постійним лісокористувачам від 40 тис. га щороку, зберегти максимум самосійних лісів як потужний екологічний фактор та допомогти у розвитку ринку торгівлі карбоновими сертифікатами та залученні зеленого фінансування.

Робота над розробкою механізму компенсації триває, зазначив Смаль.