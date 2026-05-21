Швидкопсувні продукти будуть швидше проходити український кордон за рахунок автоматизації – Мінекономіки

В Україні запрацювала оновлена система "Е-Черга", яка самостійно визначатиме статус вантажу як швидкопсувної продукції за її кодом УКТЗЕД в митній декларації і надаватиме право першочергового проїзду без ручного втручання.

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у четвер, це стало можливим завдяки набуттю чинності наказу № 5639 від 7 травня 2026 року.

"Запровадження чітких переліків прибирає "сірі зони" та дозволяє системі працювати за зрозумілим цифровим алгоритмом", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Наголошується, що нові правила вже інтегруються в електронні сервіси прикордонного контролю та є обов’язковими для виконання на всіх міжнародних і міждержавних пунктах пропуску.

Згідно з наказом, до переліку сільгосппродукції, яка має обмежений строк зберігання, належать, зокрема: свинина, м’ясо великої рогатої худоби та свійської птиці свіже, охолоджене або заморожене, м’ясні субпродукти, свіжа охолоджена або жива риба, рибне філе, молоко та вершки без цукру, інша молочна продукція без цукру, сири всіх видів, яйця, помідори, огірки, капуста тощо.