Завершено докапіталізацію "Київміськбуду"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала звіт про результати емісії акцій "Київмісьбуду" без здійснення публічної пропозиції, відповідна постанова набрала чинності з дня прийняття, 20 травня 2026 року, повідомляє пресслужба забудовника.

"Це фінальний етап докапіталізації компанії, яка відбулась завдяки підтримці міської влади. Ми вдячні Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку за це рішення, адже ми отримали дієвий інструмент для відновлення активної діяльності "Київміськбуду" та безумовного виконання всіх зобов’язань перед інвесторами та громадою в повному обсязі", – зазначив голова правління товариства Валерій Засуцький.

31 жовтня 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 23 червня 2025-го акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року. Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Як повідомлялося, на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельних майданчиків, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м. Забудовник почав відновлення робіт з березня 2026 р на ряді майданчиків, зокрема "Поділ Град", "Гвардійський", "Райдужний", Freedom , "Оберіг-2", Twin House, "Урлівський-1", на червень анонсовано відновлення робіт на ЖК "Абрикосовий", продовжилося також виконання технічних умов із забезпечення інженерними мережами у ЖК "Mirax" та "Медовий".

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада.