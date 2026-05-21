Інтерфакс-Україна
Економіка
18:59 21.05.2026

Завершено докапіталізацію "Київміськбуду"

2 хв читати
Завершено докапіталізацію "Київміськбуду"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала звіт про результати емісії акцій "Київмісьбуду" без здійснення публічної пропозиції, відповідна постанова набрала чинності з дня прийняття, 20 травня 2026 року, повідомляє пресслужба забудовника.

"Це фінальний етап докапіталізації компанії, яка відбулась завдяки підтримці міської влади. Ми вдячні Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку за це рішення, адже ми отримали дієвий інструмент для відновлення активної діяльності "Київміськбуду" та безумовного виконання всіх зобов’язань перед інвесторами та громадою в повному обсязі", – зазначив голова правління товариства Валерій Засуцький.

31 жовтня 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 23 червня 2025-го акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року. Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Як повідомлялося, на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельних майданчиків, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м. Забудовник почав відновлення робіт з березня 2026 р на ряді майданчиків, зокрема "Поділ Град", "Гвардійський", "Райдужний", Freedom , "Оберіг-2", Twin House, "Урлівський-1", на червень анонсовано відновлення робіт на ЖК "Абрикосовий", продовжилося також виконання технічних умов із забезпечення інженерними мережами у ЖК "Mirax" та "Медовий".

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада.

Теги: #київміськбуд #докапіталізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 15.05.2026
За підтримки КМДА 3 775 родин отримають житло в столиці у 2026 році, - "Київміськбуд"

За підтримки КМДА 3 775 родин отримають житло в столиці у 2026 році, - "Київміськбуд"

12:05 29.04.2026
"Київміськбуд" оновив наглядову раду

"Київміськбуд" оновив наглядову раду

15:05 16.04.2026
Київміськбуд повідомив про хід робіт на будівельних майданчиках

Київміськбуд повідомив про хід робіт на будівельних майданчиках

18:06 23.03.2026
"Київміськбуд" планує оновити склад наглядової ради

"Київміськбуд" планує оновити склад наглядової ради

14:32 13.03.2026
"Київміськбуд" відновлює будівельні роботи на майданчиках

"Київміськбуд" відновлює будівельні роботи на майданчиках

12:55 06.02.2026
"Київміськбуд" створив 24 робочі групи для аналізу та пошуку варіантів добудови проєктів

"Київміськбуд" створив 24 робочі групи для аналізу та пошуку варіантів добудови проєктів

14:51 24.01.2026
Київміськбуд повідомляє про пошкодження ЖК "Чарівне місто" внаслідок нічної атаки на Київ

Київміськбуд повідомляє про пошкодження ЖК "Чарівне місто" внаслідок нічної атаки на Київ

17:05 25.12.2025
"Київміськбуд" отримав 2,56 млрд грн докапіталізації та оновив керівництво

"Київміськбуд" отримав 2,56 млрд грн докапіталізації та оновив керівництво

16:27 19.12.2025
"Київміськбуд" очолив Дмитро Нікіфоров

"Київміськбуд" очолив Дмитро Нікіфоров

15:04 30.01.2025
“Київміськбуд” почав процес підготовки до докапіталізації

“Київміськбуд” почав процес підготовки до докапіталізації

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

Держлісагентство пропонує компенсаційний механізм передачі самозалісених земель громадами

Швидкопсувні продукти будуть швидше проходити український кордон за рахунок автоматизації – Мінекономіки

Декларації про доходи-2025 подали 176 тис. українців на 299 млрд грн, що на 3% більше за обсяг минулорічної кампанії

ПриватБанк у 2026р. планує придбати ще 800 банкоматів

Власник мережі EVA спрямує 649,7 млн грн на виплату дивідендів

Італія надасть додатково EUR10 млн на відновлювальні роботи в енергетиці України

Фонд S1 Plaza Позняки залучив 10 млн за перші 4 дні продажів

"Кернел" реалізує пілотні проєкти сонячних панелей на елеваторах на 250 кВт

Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА