18:50 21.05.2026

Декларації про доходи-2025 подали 176 тис. українців на 299 млрд грн, що на 3% більше за обсяг минулорічної кампанії

Громадяни України за результатами деклараційної кампанії за 2025 рік задекларували 299 млрд грн доходів, подавши майже 176 тис. декларацій про майновий стан і доходи, йдеться в публікації на сайті Державної податкової служби України (ДПС).

Як повідомляють у відомстві з посиланням на т.в.о. очільника ДПС Лесю Карнаух, цей показник становить 103% порівняно з минулорічною кампанією.

За її даними, найактивніше порівняно з минулим роком декларували доходи мешканці Рівненської (зростання на 10%), Миколаївської (+8%), Волинської (+7%), Одеської (+6%) областей та Києва (+6%). За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати 5,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 2,5 млрд грн військового збору (ВЗ).

"До кампанії активно долучалися ті, хто отримував іноземні доходи. Загалом такі доходи задекларували 12,7 тис. платників. До речі, порівняно з минулим роком їх кількість збільшилась на 3,4 тис. осіб. Сума задекларованих іноземних доходів – 20,7 млрд грн", - додали в ДПС.

З іноземних доходів українці самостійно нарахували до сплати 2,4 млрд грн ПДФО та 1 млрд грн ВЗ.

Карнаух нагадала, що визначені податкові зобов’язання необхідно сплатити до 31 липня включно. Вона також зазначила, що ДПС спільно з Мінцифри напередодні запустили подачу декларацій та отримання податкової знижки на порталі "Дія" для покращення культури добровільної сплати податків.

