ПриватБанк у 2026р. планує придбати ще 800 банкоматів

Найбільший в Україні державний ПриватБанк придбав у 2025 році 1200 банкоматів на суму 1 млрд грн та планує цього року купити ще 800, повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко на пресконференції.

"Хотілося б замінити всі старі банкомати, які вже повністю амортизовані, на нові, де ви зможете як зняти, так і покласти готівку. Це буде дуже сучасна інфраструктура для підтримки українців", – зазначив він.

Згідно з презентацією банку, на кінець першого кварталу 2026 року він мав 7401 банкомат та 9867 терміналів самообслуговування, а також 1053 відділення та 345,39 тис. POS-терміналів.

"Коли почалася війна, у нас були величезні черги до банкоматів, коли люди були у стресі і хотіли зняти гроші… Поточна ситуація інша, але все ж інфраструктура дуже важлива. Ми підтримуємо фізичну інфраструктуру по всій країні, і це коштує грошей", – наголосив Мусієнко.

За його словами, разом із дивідендами державі такі інвестиції у стійкість під час відключень, в кібербезпеку та хмарні сервіси є причиною, чому банк на відміну від деяких своїх конкурентів вимушений зберігати комісії.

"Ми знаємо про проблему комісій та біль клієнтів, і ми спробуємо її вирішити, але це не дуже просте питання… Тим не менш, ми скоротимо деякі комісії. До середини літа або принаймні на початку осені ми побачимо новий продукт, який хочемо запустити. У деяких продуктах ми зменшимо комісію", – зауважив член правління з питань роздрібного бізнесу.

Згідно з даними НБУ на 1 березня 2026 року, всього в Україні встановлено 15570 банкоматов та 22401 терміналів самообслуговування, а також 552,26 тис. торгових платіжних терміналів.

Мусієнко наголосив, що ПриватБанк продовжить інвестувати в мережу POS-терміналів, де він займає 60% ринку.

Щодо відділень, то, за його словами, банк не планує їх скорочувати.

"Звичайно, ми проводимо певну реструктуризацію мережі відділень, але все ж, як державний банк, нам потрібно підтримувати українців по всій країні, навіть поблизу лінії фронту, і ми дуже обережні, коли обговорюємо можливість закриття деяких відділень", – зазначив банкір.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу).

В першому кварталі 2026 року ПриватБанк збільшив чистий процентний дохід на 21% – до 22,3 млрд грн, але зменшив чистий комісійний дохід на 5% – до 6,3 млрд грн. Його прибуток до оподаткування зріс на 16% – до 25,9 млрд грн, а чистий прибуток склав 12,8 млрд грн, що на 24,3% менше показника за перший квартал минулого року, коли ставка податку на прибуток становила 25% порівняно із 50%, до яких вона була підвищена з 2026 року.