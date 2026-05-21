Інтерфакс-Україна
Економіка
18:21 21.05.2026

Власник мережі EVA спрямує 649,7 млн грн на виплату дивідендів

ТОВ "Руш", власник мережі EVA в Україні, виплатить єдиному учаснику товариства 649,7 млн грн дивідендів із нерозподіленого чистого прибутку за 2025 рік.

Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення єдиний учасник ТОВ – кіпрська Incetera Holdings Limited – ухвалив 20 травня.

Зазначається, що на виплату дивідендів буде спрямовано 60% від чистого нерозподіленого прибутку в розмірі 1 млрд 82,8 млн грн, що становить 649,7 млн грн. Сума дивідендів має бути виплачена до кінця 2026 року.

Як повідомлялося, ТОВ "Руш" за результатами 2025 року збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічує 1167 магазинів, що працюють.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

Теги: #дивіденди #eva

18:25 08.05.2026
13:06 04.05.2026
18:51 30.04.2026
12:04 07.04.2026
10:00 24.03.2026
19:27 23.03.2026
14:37 17.03.2026
17:02 10.12.2025
15:39 28.11.2025
12:51 19.08.2025
