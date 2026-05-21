Власник мережі EVA спрямує 649,7 млн грн на виплату дивідендів

ТОВ "Руш", власник мережі EVA в Україні, виплатить єдиному учаснику товариства 649,7 млн грн дивідендів із нерозподіленого чистого прибутку за 2025 рік.

Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення єдиний учасник ТОВ – кіпрська Incetera Holdings Limited – ухвалив 20 травня.

Зазначається, що на виплату дивідендів буде спрямовано 60% від чистого нерозподіленого прибутку в розмірі 1 млрд 82,8 млн грн, що становить 649,7 млн грн. Сума дивідендів має бути виплачена до кінця 2026 року.

Як повідомлялося, ТОВ "Руш" за результатами 2025 року збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічує 1167 магазинів, що працюють.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.