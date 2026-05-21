16:47 21.05.2026

Італія надасть додатково EUR10 млн на відновлювальні роботи в енергетиці України

Посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський 21 травня підписали угоду щодо нового внеску від Італії у розмірі EUR10 млн на ремонтні відновлювані роботи в енергетиці України.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль після зустрічі з Лорковським та партнерами у Телеграм-каналі в четвер.

"До цього Італія вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики EUR13 млн. Вдячні Італії", – зазначив він.

За словами Шмигаля, сторони приділили окрему увагу механізмам залучення додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики України як інструменту посилення енергетичної стійкості.

"Також зупинилися на можливостях для міжнародного бізнесу інвестувати в українську енергетику. Запуск оновлених аукціонів на будівництво нової генерації в Україні є важливим сигналом для ринку, можемо ширше залучати міжнародних інвесторів до розвитку нових потужностей", – поінформував він.

Україна також готується представити вказані та інші можливості на конференції URC у Гданську у червні.

"Домовилися спільно опрацювати механізми зниження та страхування воєнних ризиків для таких інвестицій", – доповнив перший віце-прем’єр.

Як повідомлялося, станом на кінець квітня іноземні партнери України анонсували до Фонду підтримки енергетики додаткові внески на суму приблизно EUR100 млн.

Загалом на початок квітня до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові кошти на суму майже EUR1,854 млрд від 37 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.

