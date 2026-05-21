Інтерфакс-Україна
Економіка
16:14 21.05.2026

Фонд S1 Plaza Позняки залучив 10 млн за перші 4 дні продажів

2 хв читати

Інвестиційна компанія S1 REIT розпочала продажі сертифікатів нового фонду S1 Plaza Позняки 13 травня, за перші чотири дні українці придбали сертифікати фонду на суму понад 10 млн грн, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ставка на інвесторів з малим чеком не була випадковістю, це частина нашої стратегії із збільшення аудиторії завдяки посиленню інклюзивності пропозиції S1 REIT. Ще на етапі анонсу нового фонду ми фіксували підвищену зацікавленість. Понад сотня осіб потрапила до так званого "листа очікування", а кількість запитань щодо дати старту продажів була рекордною на всіх майданчиках, де ми комунікуємо з інвесторами", - повідомив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Станом на 12:00 четвертого дня продажів кількість угод за фондом S1 Plaza Позняки сягнула 408, а середній розмір інвестиції становить 25 480 грн.

Як повідомлялось, в активах фонду S1 Plaza Позняки будуть комерційні площі торгового центру біля метро Позняки у Києві. Загальна площа об’єкта становить близько 5 тис кв. м, емісія нового фонду - 600 млн грн. Первинна інвестиція - 1000 грн, доінвестиція - лише 100 грн. Запланований прибуток S1 Plaza Позняки складає 10,4% річних у валюті. Виплати дивідендів інвесторам здійснюватимуться щомісяця, починаючи з червня 2026 року.

S1 REIT - інвестиційна компанія у складі S1 Group. Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

Доступними до інвестування є три фонди – "S1 ВДНГ", S1 Obolon та "S1 Plaza Позняки". Активами цих фондів є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.

Теги: #s1_reit

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 13.05.2026
S1 REIT відкрив продаж інвестиційних сертифікатів REIT-фонду S1 Plaza Позняки

S1 REIT відкрив продаж інвестиційних сертифікатів REIT-фонду S1 Plaza Позняки

12:10 20.04.2026
Інвестиційна компанія S1 REIT зареєструвала новий REIT-фонд, в активах якого комерційні площі у ТЦ

Інвестиційна компанія S1 REIT зареєструвала новий REIT-фонд, в активах якого комерційні площі у ТЦ

11:15 09.04.2026
S1 REIT підтримує законопроєкт щодо оподаткування у цифрових платформах оренди нерухомості

S1 REIT підтримує законопроєкт щодо оподаткування у цифрових платформах оренди нерухомості

14:46 08.04.2026
Аудитор Crowe Erfolg Ukraine підтвердив фінансову стійкість та прозорість портфеля S1 REIT за 2025 рік

Аудитор Crowe Erfolg Ukraine підтвердив фінансову стійкість та прозорість портфеля S1 REIT за 2025 рік

10:19 30.03.2026
S1 REIT зареєструвала третій фонд і готує до запуску ще декілька – ЗМІ

S1 REIT зареєструвала третій фонд і готує до запуску ще декілька – ЗМІ

12:37 16.12.2025
Новини Oschadbank Premium Banking: нова послуга "Фінансове планування" та можливість інвестувати в фонд нерухомості S1 REIT

Новини Oschadbank Premium Banking: нова послуга "Фінансове планування" та можливість інвестувати в фонд нерухомості S1 REIT

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

"Кернел" реалізує пілотні проєкти сонячних панелей на елеваторах на 250 кВт

Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

Кабмін спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК – Свириденко

ЄБРР надасть "Галнафтогазу" до EUR10 млн кредиту на зарядні станції для електромобілів

Уряд погодив створення ІП "Хуст" на Закарпатті за ініціативи " Френдлі ВіндТехнолоджі"

Зеленський обговорив з керівником "Нафтогазу" подальші кроки для притягнення РФ до фінансової відповідальності

Join Up! змінює бізнес-модель на вертикально інтегрований комплексний туристичний сервіс

Pepco підтвердив плани виходу в Україну

Уряд підписав Грантову угоду на $40 млн з Японським агентством міжнародного співробітництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА