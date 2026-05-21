Фонд S1 Plaza Позняки залучив 10 млн за перші 4 дні продажів

Інвестиційна компанія S1 REIT розпочала продажі сертифікатів нового фонду S1 Plaza Позняки 13 травня, за перші чотири дні українці придбали сертифікати фонду на суму понад 10 млн грн, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ставка на інвесторів з малим чеком не була випадковістю, це частина нашої стратегії із збільшення аудиторії завдяки посиленню інклюзивності пропозиції S1 REIT. Ще на етапі анонсу нового фонду ми фіксували підвищену зацікавленість. Понад сотня осіб потрапила до так званого "листа очікування", а кількість запитань щодо дати старту продажів була рекордною на всіх майданчиках, де ми комунікуємо з інвесторами", - повідомив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Станом на 12:00 четвертого дня продажів кількість угод за фондом S1 Plaza Позняки сягнула 408, а середній розмір інвестиції становить 25 480 грн.

Як повідомлялось, в активах фонду S1 Plaza Позняки будуть комерційні площі торгового центру біля метро Позняки у Києві. Загальна площа об’єкта становить близько 5 тис кв. м, емісія нового фонду - 600 млн грн. Первинна інвестиція - 1000 грн, доінвестиція - лише 100 грн. Запланований прибуток S1 Plaza Позняки складає 10,4% річних у валюті. Виплати дивідендів інвесторам здійснюватимуться щомісяця, починаючи з червня 2026 року.

S1 REIT - інвестиційна компанія у складі S1 Group. Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

Доступними до інвестування є три фонди – "S1 ВДНГ", S1 Obolon та "S1 Plaza Позняки". Активами цих фондів є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.