Інтерфакс-Україна
Економіка
16:02 21.05.2026

"Кернел" реалізує пілотні проєкти сонячних панелей на елеваторах на 250 кВт

2 хв читати
"Кернел" реалізує пілотні проєкти сонячних панелей на елеваторах на 250 кВт

Агрохолдинг "Кернел", найбільший український експортер агропродукції, заявив про початок програми з розгортання власної сонячної генерації на промислових об’єктах з метою зменшити залежність від зовнішнього електропостачання, забезпечити стабільну роботу потужностей для зберігання зерна та зменшити вуглецевий слід продукції.

Як йдеться у пресрелізі в четвер, наразі компанія реалізує два пілотні проєкти на елеваторах загальною потужністю 250 кВт вартістю близько $140 тис.: перший – у Кіровоградській області на 100 кВт і другий – на Полтавщині на 150 кВт.

"Враховуючи поточні тарифи на електроенергію для комерційних споживачів, інвестиції у промислові СЕС без систем накопичення є одним із найефективніших інструментів оптимізації витрат. Очікуваний термін окупності до 5 років", – наводяться у релізі слова керівника департаменту зберігання "Кернел" Сергія Щербаня.

Він додав, що собівартість власної сонячної кіловат-години для підприємства є в рази нижчою за ринкову.

Зазначається, що згенерована електроенергія наразі покриває технологічні процеси і господарські потреби елеваторів. У найближчі кілька місяців компанія планує підключення до мережі за моделлю активного споживача, що продавати надлишок електроенергії в енергосистему.

Згідно з релізом, "Кернел" розглядає можливість масштабувати проєкт. Серед потенційних локацій – інші об’єкти на Полтавщині та у Вінницькій області. У перспективі розглядається встановлення систем потужністю до 550 кВт, а на великих майданчиках – до 3-4 МВт.

Окрім прямого економічного ефекту й зниження ризиків, цей крок є частиною довгострокової ESG-стратегії холдингу щодо декарбонізації виробничих процесів, зауважується у релізі.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

У першому півріччі 2026 фінансового року (ФР, липень-грудень 2025 року) "Кернел" скоротив чистий прибуток на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $119 млн. Консолідована виручка становила $1,924 млрд, що на 1% менше показника першого півріччя 2025 ФР, а показник EBITDA знизився на 14% – до $247 млн.

Згідно зі звітом за 2025ФР, "Кернелу" належить найбільша в Україні приватна мережа зерносховищ на 2,2 млн тонн одноразового зберігання.

Теги: #сонячні_панелі #кернел

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 15.05.2026
МОЗ планує до кінця 2026р. забезпечити сонячну генерацію ще у 378 медзакладах – Ляшко

МОЗ планує до кінця 2026р. забезпечити сонячну генерацію ще у 378 медзакладах – Ляшко

14:52 07.05.2026
"Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V. і розглядає повний вихід із судноплавного бізнесу

"Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V. і розглядає повний вихід із судноплавного бізнесу

22:02 04.05.2026
Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

17:56 23.04.2026
ЄБРР надав "Кернелу" Веревського $45 млн кредиту на будівництво сонячної електростанції

ЄБРР надав "Кернелу" Веревського $45 млн кредиту на будівництво сонячної електростанції

13:57 14.04.2026
"Кернел" долучився до проєкту NASA Harvest із розробки системи екомоніторингу агротехнологій

"Кернел" долучився до проєкту NASA Harvest із розробки системи екомоніторингу агротехнологій

12:12 10.04.2026
"Кернел" розпочав міжнародний аудит за стандартом Verra для випуску власних вуглецевих сертифікатів

"Кернел" розпочав міжнародний аудит за стандартом Verra для випуску власних вуглецевих сертифікатів

14:10 15.01.2026
В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств

В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств

18:55 13.10.2025
"Кернел" планує побудувати найбільшу СЕС на заході України потужністю 250 МВт

"Кернел" планує побудувати найбільшу СЕС на заході України потужністю 250 МВт

13:23 25.09.2025
Виробник обігрівачів вінницький завод "Маяк" встановив власну СЕС потужністю 236 кВт

Виробник обігрівачів вінницький завод "Маяк" встановив власну СЕС потужністю 236 кВт

16:50 20.06.2025
На Київщині 10 шкіл долучилися до проєкту "100 сонячних шкіл"

На Київщині 10 шкіл долучилися до проєкту "100 сонячних шкіл"

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

Кабмін спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК – Свириденко

ЄБРР надасть "Галнафтогазу" до EUR10 млн кредиту на зарядні станції для електромобілів

Уряд погодив створення ІП "Хуст" на Закарпатті за ініціативи " Френдлі ВіндТехнолоджі"

Зеленський обговорив з керівником "Нафтогазу" подальші кроки для притягнення РФ до фінансової відповідальності

Join Up! змінює бізнес-модель на вертикально інтегрований комплексний туристичний сервіс

Pepco підтвердив плани виходу в Україну

Уряд підписав Грантову угоду на $40 млн з Японським агентством міжнародного співробітництва

Кабмін виділив 12,4 млн грн на відновлення житлової інфраструктури Тернополя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА