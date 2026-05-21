"Кернел" реалізує пілотні проєкти сонячних панелей на елеваторах на 250 кВт

Агрохолдинг "Кернел", найбільший український експортер агропродукції, заявив про початок програми з розгортання власної сонячної генерації на промислових об’єктах з метою зменшити залежність від зовнішнього електропостачання, забезпечити стабільну роботу потужностей для зберігання зерна та зменшити вуглецевий слід продукції.

Як йдеться у пресрелізі в четвер, наразі компанія реалізує два пілотні проєкти на елеваторах загальною потужністю 250 кВт вартістю близько $140 тис.: перший – у Кіровоградській області на 100 кВт і другий – на Полтавщині на 150 кВт.

"Враховуючи поточні тарифи на електроенергію для комерційних споживачів, інвестиції у промислові СЕС без систем накопичення є одним із найефективніших інструментів оптимізації витрат. Очікуваний термін окупності до 5 років", – наводяться у релізі слова керівника департаменту зберігання "Кернел" Сергія Щербаня.

Він додав, що собівартість власної сонячної кіловат-години для підприємства є в рази нижчою за ринкову.

Зазначається, що згенерована електроенергія наразі покриває технологічні процеси і господарські потреби елеваторів. У найближчі кілька місяців компанія планує підключення до мережі за моделлю активного споживача, що продавати надлишок електроенергії в енергосистему.

Згідно з релізом, "Кернел" розглядає можливість масштабувати проєкт. Серед потенційних локацій – інші об’єкти на Полтавщині та у Вінницькій області. У перспективі розглядається встановлення систем потужністю до 550 кВт, а на великих майданчиках – до 3-4 МВт.

Окрім прямого економічного ефекту й зниження ризиків, цей крок є частиною довгострокової ESG-стратегії холдингу щодо декарбонізації виробничих процесів, зауважується у релізі.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

У першому півріччі 2026 фінансового року (ФР, липень-грудень 2025 року) "Кернел" скоротив чистий прибуток на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $119 млн. Консолідована виручка становила $1,924 млрд, що на 1% менше показника першого півріччя 2025 ФР, а показник EBITDA знизився на 14% – до $247 млн.

Згідно зі звітом за 2025ФР, "Кернелу" належить найбільша в Україні приватна мережа зерносховищ на 2,2 млн тонн одноразового зберігання.