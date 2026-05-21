15:31 21.05.2026

Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю, повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Сьогодні у Белграді, Сербія, віцепрем’єр-міністр Тарас Качка та міністерка внутрішньої та зовнішньої торгівлі Республіки Сербія Ягода Лазаревич підписали Спільну заяву про відновлення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між урядами України та Республіки Сербія та домовились про подальші кроки на цьому шляху", – йдеться в повідомленні Офісу.

Очікується, що майбутня угода сприятиме зростанню експорту, покращенню умов для доступу товарів на ринки України та Сербії, створенню нових робочих місць, обміну досвідом та зміцненню економічних зв’язків між країнами у різних секторах.

"Робота з укладення угоди про вільну торгівлю є важливим етапом  розвитку українсько-сербських відносин і сприятиме суттєвому поглибленню двосторонньої торгівлі та промисловій інтеграції. Важливість майбутньої Угоди полягає не лише у відкритті ринків для товарів, а й у створенні регіональних виробничих ланцюгів. Це дозволить компаніям поєднувати ресурси різних країн і водночас зберігати тарифні преференції", – цитує Качку прес-служба.

Зазначається, що окремо передбачається можливість застосування діагональної кумуляції, що дозволить виробникам обох країн використовувати сировину та комплектуючі з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю та які є учасницями Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження без втрати преференційного походження.

