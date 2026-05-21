Інтерфакс-Україна
Економіка
14:57 21.05.2026

Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

1 хв читати
Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

Кабінет міністрів України виділив понад 162 млн грн на завершення відновлення житла та лікарні у Запоріжжі та Умані Черкаської області, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Завдяки цьому рішенню буде завершено відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків – двох у Запоріжжі та одного в Умані. А також проведена реконструкція лікувального корпусу Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги у Запоріжжі", – написав Кулеба в Телеграм у четвер.

За його словами, ці чотири об’єкти були пошкоджені внаслідок російської агресії, їх відновлення яких фінансується за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Загалом це рішення дозволить відновити 187 квартир і повернути житло понад 450 мешканцям Запоріжжя та Умані", – додав Кулеба.

Як повідомлялося, в кінці 2025 року Кабмін виділив додаткові 99,3 млн грн на завершення відновлювальних робіт ще трьох багатоквартирних будинків у Запоріжжі.

На початку квітня Офіс генерального прокурора України повідомляв про викриття схемі заволодіння бюджетних коштів викрито під час відбудови багатоповерхового будинку в Умані, зруйнованого ракетним ударом РФ у 2023 році.

Теги: #запоріжжя #умань #фінансування #житло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 21.05.2026
Кабмін виділив 12,4 млн грн на відновлення житлової інфраструктури Тернополя

Кабмін виділив 12,4 млн грн на відновлення житлової інфраструктури Тернополя

18:40 20.05.2026
Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

16:57 20.05.2026
Понад 160 родин придбали нове житло за ваучери для ВПО з ТОТ зі статусом УБД – Свириденко

Понад 160 родин придбали нове житло за ваучери для ВПО з ТОТ зі статусом УБД – Свириденко

12:35 20.05.2026
Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

02:04 19.05.2026
Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

13:11 16.05.2026
Київ виділив 574 млн грн з початку року на відновлення пошкодженого житла – Кличко

Київ виділив 574 млн грн з початку року на відновлення пошкодженого житла – Кличко

21:22 15.05.2026
На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

16:12 15.05.2026
За підтримки КМДА 3 775 родин отримають житло в столиці у 2026 році, - "Київміськбуд"

За підтримки КМДА 3 775 родин отримають житло в столиці у 2026 році, - "Київміськбуд"

11:16 15.05.2026
Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

10:01 15.05.2026
Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА

Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

Кабмін спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК – Свириденко

ЄБРР надасть "Галнафтогазу" до EUR10 млн кредиту на зарядні станції для електромобілів

Уряд погодив створення ІП "Хуст" на Закарпатті за ініціативи " Френдлі ВіндТехнолоджі"

Зеленський обговорив з керівником "Нафтогазу" подальші кроки для притягнення РФ до фінансової відповідальності

Join Up! змінює бізнес-модель на вертикально інтегрований комплексний туристичний сервіс

Pepco підтвердив плани виходу в Україну

Уряд підписав Грантову угоду на $40 млн з Японським агентством міжнародного співробітництва

Суд у Відні зобов'язав Борислава Березу не поширювати твердження щодо Ощадбанку в "угорській справі"

Нафта помірно дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується біля $105,6 за барель

Fitch знизило рейтинг "Vodafone Україна" до "CCC-"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА