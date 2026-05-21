Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

Кабінет міністрів України виділив понад 162 млн грн на завершення відновлення житла та лікарні у Запоріжжі та Умані Черкаської області, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Завдяки цьому рішенню буде завершено відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків – двох у Запоріжжі та одного в Умані. А також проведена реконструкція лікувального корпусу Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги у Запоріжжі", – написав Кулеба в Телеграм у четвер.

За його словами, ці чотири об’єкти були пошкоджені внаслідок російської агресії, їх відновлення яких фінансується за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Загалом це рішення дозволить відновити 187 квартир і повернути житло понад 450 мешканцям Запоріжжя та Умані", – додав Кулеба.

Як повідомлялося, в кінці 2025 року Кабмін виділив додаткові 99,3 млн грн на завершення відновлювальних робіт ще трьох багатоквартирних будинків у Запоріжжі.

На початку квітня Офіс генерального прокурора України повідомляв про викриття схемі заволодіння бюджетних коштів викрито під час відбудови багатоповерхового будинку в Умані, зруйнованого ракетним ударом РФ у 2023 році.