14:49 21.05.2026

Кабмін спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК – Свириденко

Кабінет міністрів України спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей забезпечують Військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Продовжуємо посилювати оборонно-промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброярів. За результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів.

"Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації", – розповіла прем’єр..

Вона додала, що спрощені правила також поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель.

"Скорочення часу митного оформлення дає можливість виробникам швидше отримувати компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для Сил оборони", – вважає Свириденко.

