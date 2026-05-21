Інтерфакс-Україна
Економіка
14:08 21.05.2026

ЄБРР надасть "Галнафтогазу" до EUR10 млн кредиту на зарядні станції для електромобілів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання концерну "Галнафтогаз" кредиту до EUR10 млн для встановлення зарядних станцій для електромобілів в Україні, йдеться в інформації на сайті банку.

Зазначається, що загальна вартість проєкту оцінюється у EUR13,5 млн, кредит ЄБРР планується доповнити грантом Європейської комісії за програмою Connecting Europe Facility Transport (CEF-T) в межах інструменту Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF).

Проєкт передбачає розширення мережі загальнодоступних зарядних станцій для електромобілів в Україні та має на меті зменшити залежність транспорту від традиційного пального.

У ЄБРР зазначають, що фінансування дасть змогу "Галнафтогазу" продовжити інвестиційну програму з розвитку зарядної інфраструктури попри воєнну невизначеність та обмежений доступ до комерційного фінансування на прийнятних умовах.

"Галнафтогаз" є флагманською компанією OKKO Group. Управляє однією з найбільших мереж АЗК в Україні під брендом OKKO, яка налічує близько 400 автозаправних комплексів. Група об’єднує понад 10 бізнесів у сферах виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Як повідомлялося, у квітні ЄБРР оприлюднив інформацію про проєкт кредиту до EUR50 млн компаніям групи OKKO для будівництва ВЕС потужністю 189 МВт в Україні. Загальна вартість проєкту оцінюється в EUR262 млн. Його затвердження очікується 28 травня 2026 року.

