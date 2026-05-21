Уряд погодив створення ІП "Хуст" на Закарпатті за ініціативи " Френдлі ВіндТехнолоджі"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку "Хуст" (Закарпатська обл.), ініціатором створення якого виступив виробник вітроенергетичного обладнання "Френдлі ВіндТехнолоджі" (Перечин Закарпатської обл.), до Реєстру індустріальних парків.

Згідно із повідомленням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, загальний обсяг інвестицій у будівництво інфраструктури парку площею понад 18 га становитиме понад 1,2 млрд грн.

Планується створення 538 нових робочих місць.

Концепція парку передбачає розвиток виробництва електрообладнання, кабелів, електромонтажних пристроїв, а також технологій для альтернативної енергетики. Парк функціонуватиме з урахуванням принципів циркулярної економіки та екологічного виробництва із застосуванням сучасних виробничих рішень.

У повідомленні нагадується, що включення парку до Реєстру дозволить його ініціатору створення, та керуючій компанії використовувати державними стимулами для розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а учасникам – промислового виробництва, що підвищить інвестиційну привабливість регіону та сприятиме розвитку експортоорієнтованої економіки.

"Френдлі ВіндТехнолоджі" – єдиний в Україні виробник вітроенергетичного обладнання мультимегаватного класу, що працює з 2010 року. Після початку війни в 2022 році завод було релоковано з Краматорська у Перечин, де в серпні 2023 року було зареєстровано орієнтований на енергомашинобудування ІП "Френдлі ВіндТехнолоджі".

За даними Мінекономіки, наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується 117 об’єктів. Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано або перебувало у процесі будівництва 37 промислових підприємств.