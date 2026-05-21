Зеленський обговорив з керівником "Нафтогазу" подальші кроки для притягнення РФ до фінансової відповідальності

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівником НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким обговорив роботу для притягнення Росії до фінансової відповідальності в різних юрисдикціях.

"Зараз є позитивне рішення в судовій системі Казахстану – рішення на $1,4 млрд. Це перша інстанція... Тривають судові процеси й в інших країнах для справедливої компенсації за вкрадені або знищені Росією українські активи в нашому Криму. Вже в десяти юрисдикціях є конкретні результати для заморожування і стягнення російських активів, масштабуємо і судову роботу", – написав глава держави у телеграм.

За словами Зеленського, окремо обговорено поточну співпрацю із сусідами в Євросоюзі для посилення енергетичної стійкості України. "Важливо, щоб принцип взаємності у відносинах реально працював", – додав він.

Як повідомлялося, у середу суд в Казахстані дозволив примусове стягнення з російського "Газпрому" $1,4 млрд на користь НАК "Нафтогаз України" за рішенням міжнародного арбітражу.