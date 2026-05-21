Join Up! змінює бізнес-модель на вертикально інтегрований комплексний туристичний сервіс

Заснований в Україні міжнародний туристичний бренд Join UP! змінює бізнес-модель з класичного туроператора на вертикально інтегрований комплексний туристичний сервіс – Join Up! Travel Universe (Всесвіт подорожей), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Ми переходимо до нового етапу – створення бренд-образу Join Up! Travel Universe (Всесвіту подорожей), вертикально інтегрованої моделі, яка об’єднує всі ключові елементи подорожі в одну безшовну систему, де в центрі – клієнт. Наша мета – вийти за межі продажу окремих послуг і натомість керувати всім клієнтським досвідом: від натхнення на подорож до повернення додому з поїздки", – прокоментувала співзасновниця Join Up! Аліна Альба.

Зміна бізнес-моделі означає і зміну підходу до розвитку компанії. Якщо раніше стратегія зростання була спрямована переважно на масштабування, то зараз фокус зміщується на розвиток "зсередини": мультисервісність, контроль якості туристичного досвіду та безшовний клієнтський досвід, коли всі точки контакту об’єднуються у єдину систему (омніканальний підхід) для отримання необхідної послуги.

Основою вертикально інтегрованої моделі стануть: стратегічний авіапартнер SkyUp, власні DMC-компанії (компанії з управління дестинаціями, які обслуговують туристів у країнах відпочинку), традиційні туристичні агенції (B2B-продажі), тревелшопи (офлайн-точки B2C-продажів) та прямі онлайн-продажі через сайт. Споживачам буде запропоновано пакетні та динамічні тури, бронювання готелів, авіаквитків, екскурсій, подій, активностей, оренда транспорту тощо.

Така структура дасть Join Up! Змогу краще контролювати якість на всіх етапах клієнтського шляху, формувати цілісний, прогнозований і персоналізований досвід подорожей. Нова модель також дає можливість швидше адаптувати туристичні рішення до змін поведінки клієнтів і ринкових умов, а також залучати нову аудиторію, людей, які звикли самостійно планувати поїздки та організовувати весь процес подорожі.

Новий формат планування подорожей також дасть мандрівникам зиогу буквально "складати" свій відпочинок як конструктор і бачити всі деталі поїздки в одному місці – у мобільному застосунку або вебверсії платформи.

Оновлена платформа вже доступна користувачам, однак нові сервіси додаватимуться поступово, щоб клієнти могли отримувати персоналізовані туристичні рішення відповідно до своїх потреб, бюджету та стилю життя. Для агентів ця трансформація відкриває нові можливості для розширення продуктової лінійки, покращення клієнтського досвіду та залучення нової аудиторії, яка цінує різноманіття сервісів і безшовність взаємодії.

Окрім трансформації бізнес-моделі, бренд Join Up!™ оновлює візуальну айдентику на всіх офіційних цифрових платформах.

За понад 15 років Join Up! пройшов шлях від туристичної агенції та локального туроператора до міжнародного туристичного бренду. Наразі компанія представлена в Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Румунії, Україні, Казахстані та Молдові. Від початку діяльності бренд надав послуги більш ніж 8 млн туристів на всіх ринках та розвинув партнерську мережу майже до 10 тис. туристичних агенцій, згідно з внутрішніми даними.

Як повідомлялося, туристичну компанію Join UP! LLC створено в 2013 році. Кінцевими бенефіціарами є Юрій та Олександр Альби.

Статутний капітал компанії становить 72,671 млн грн.