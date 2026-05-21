Pepco підтвердив плани виходу в Україну

Польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco анонсувала плани відкриття більше 600 магазинів до 2030 року, а також відкриття магазинів в Україні.

"Прискорення економіки магазинів, яке ми спостерігаємо у Західній Європі, дає нам переконання розширювати наші амбіції там, і зараз планується відкриття щонайменше 600 нових магазинів протягом чотирьох років між 2027 та 2030 фінансовими роками, що подвоїть нашу присутність у регіоні. Ми також запускаємо ретельно керований пробний проєкт у вибраних регіонах України, ринку, де Pepco вже має справжню впізнаванність бренду, і який представляє потенційно значну нову можливість зростання для групи з часом", – цитується у релізі головний виконавчий директор Стефан Борхерт.

Як повідомлялось, консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA) як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні займається пошуком найкращих локацій для міжнародного ритейлера. У планах – до кінця 2026 року відкрити до 5-10 локацій.

За оприлюдненими результатами, за перше півріччя 2026 фінансового року виручка групи склала EUR2,5 млрд, що на 5,0% більше аналогічного періоду попереднього року. Базовий показник EBITDA Групи виріс на 17,5% до EUR516 млн.

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).