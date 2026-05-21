Уряд підписав Грантову угоду на $40 млн з Японським агентством міжнародного співробітництва

Уряд України в межах Програми екстреного відновлення підписав з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) угоду на виділення близько $40 млн для відновлення та підтримки стійкості України, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у четвер.

"Понад $15 млн піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Ще $15 млн буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги, а решта коштів – на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення", – написав він у Телеграм.

Грантова угода на $40 млн стала п’ятою фазою Програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією та JICA.

Загальний обсяг фінансування перевищує $700 млн.